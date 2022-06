Bent Høie: – Vi må holde fast ved at kjærligheten alltid er sterkere en hatet

– Nå trenger vi å være sammen. Gå til en venn. Del sorgen, er oppfordringen til Dag Terje Klarp Solvang. Det siste døgnet har en rekke skeive profiler lagt ut meldinger om at de er trygge. Mange oppfordrer til samhold.

– Vi må holde fast ved at kjærligheten alltid er sterkere en hatet, skriver Bent Høie på Facebook.

Også statsforvalter Bent Høie har lagt ut en melding i sosiale medier. Han skriver:

– Det som ikke skulle skje, har skjedd i vår Oslo. Jeg tenker på de som er rammet og deres pårørende. Vi må holde fast ved at kjærligheten alltid er sterkere en hatet.

Droppet London Pub

– Da er det pride igjen! Med ekte folk og feiring i hovedstaden! Det er bare fantastisk – og husk Love is Love!

Dette skrev Erlend Jordal fra Stavanger på Facebook bare timer før sommernatten i Oslo ble rammet av katastrofen.

Han og kjæresten Jo-Inge Fisketjøn er i Oslo. De hadde startet feiringen av Pride de det smalt natt til lørdag. Heldigvis valgte de å droppe en tur innom London Pub..

– Jeg er rystet. Det er vanskelig å ikke kjenne følelsene ta overhånd. Vi diskuterte om vi skulle gå på London Pub natt til lørdag, men valgte å ta en litt tidlig kveld siden planen var en bytur også lørdag, sier Jordal til Aftenbladet lørdag morgen.

Fredag badet Oslo i sol. I Pride Parken var stemningen magisk, forteller Erlend Jordal, som tok dette bildet. Så smalt det.

Skulle feire Pride

Høyre-profilen ukependler for tiden til hovedstaden, der han jobber for Universitets- og høgskolerådet. Vanligvis reiser han hjem til Stavanger i helgene.

– Men denne helgen er jeg og samboeren min igjen i Oslo for å feire Pride. Vi pleier å være en liten gjeng. Planen for lørdagen var å se på paraden, ha litt bobler, vifte med regnbueflagg og heie på dem som gikk. Nå er alt avlyst, sier Jordal.

Erlend Jordal hadde planlagt en hyggelig Pride-helg i Oslo.

Vanligvis tar gjerne Jordal og Jo-Inge Fisketjøn seg en tur innom London Pub, som er populær i det homofile miljøet, når de er i Oslo. Fredag kveld gikk de hjem da Pride Park i Spikersuppa stengte ved midnatt.

Paret var hjemme i leiligheten 20 minutter før skytingen startet.

Lørdag morgen er status at to personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen i Oslo natt til lørdag. En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

På London Pub ble mange skadet.

– Uvirkelig

– Kort tid etter at vi var kommet hjem, begynte mobilen å gløde. Venner og kjente lurte på om vi var i sikkerhet. Jeg fikk et hav av meldinger fra bekymrede folk. Det er litt uvirkelig dette, å tenke på at vi vurderte å gå på denne puben.

Mange var urolige for Erlend Jordal og Jo-Inge Fisketjøn.

Jordal sier stemningen i Oslo natt til lørdag var magisk – fram til katastrofen rammet.

– Masse gode konserter i festivalområdet til Pride, mye folk, nydelig vær. Vi traff folk vi ikke hadde sett på flere år. Vi var så glade og gira for å få en normalpride igjen. Dette er fullstendig revet opp med det som skjedd i natt.

– Jeg er trygg

Erlend Jordal er ikke alene om å varsle i sosiale medier at han er i sikkerhet. Det siste døgnet har en rekke skeive profiler lagt ut meldinger om at de er trygge. Mange oppfordrer til samhold.

Artist Jan Rune Holdhus:

– Jeg er trygg , men i sorg og så forbannet sint at jeg ikke har flere ord.

Ap-politiker Daniel Bøhn Rayner:

– Til alle som lurer, så er jeg trygg i utlandet. Jeg er rystet, bekymret og sint. Det er utrolig trist å være i en situasjon hvor mine venner, og bekjente - min regnbuefamilie, må bekrefte på facebook at de er trygge. Slik skal det ikke være.

[...] Ikke sitt alene nå. I dag trenger vi å være sammen, ta vare på hverandre, være der for hverandre.

– Jeg finner ikke ord. Og er bare ufattelig trist, skriver Thor Magne Seland.

Sandnes-profil Thor Magne Seland:

– Jeg finner ikke ord. Og er bare ufattelig trist. Mine tanker går til alle som er rammet og deres pårørende. Og til hele familien.

Kulturminister Anette Trettebergstuen:

– Jeg er dypt rystet og sjokkert over skytingen i Oslo sentrum i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de som er blitt rammet og deres pårørende. Mange skeive er nå veldig redde, men dere skal vite at dere er ikke alene, vi står sammen i dette.

Generalsekretær i Den Norske Turistforening Dag Terje Klarp Solvang:

– Usigelig trist hendelse i Oslo i natt. Uansett hva dette er, blir paraden viktigere enn noensinne. Paraden avlyst - men ikke sitt alene. Nå trenger vi å være sammen. Gå til en venn. Del sorgen.

Andre profiler, som Gro Skartveit og Karoline Skarstein, har valgt å legge ut regnbueflagget i sine sosiale medier.