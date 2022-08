Forfatteren som gikk opp i røyk

BOK: En vellykket lek med klassisk krim, med innslag av nordic noir.

Håkan Nesser holder høyt nivå, mener vår krimanmelder.

Marit Egaas Stavanger

Håkan Nesser: Sjakk under vulkanen. Krim. 381 s. Oversatt av Elisabeth Bjørnson. Gyldendal.

Er det mulig å begå det perfekte drap? Dette er et tilbakevendende tema i klassisk kriminallitteratur, med Patricia Highsmiths «Strangers on a train» som et av høydepunktene.

I Håkan Nessers siste bok møter vi Franz J Lunde, en ganske framgangsrik forfatter, som i en av sine bøker beskriver et perfekt drap. På er forfatterbesøk et sted i Midt-Sverige får han spørsmål fra en kvinne blant publikum, der hun antyder at han har utført drapet han beskriver i boka. Det hele blir glattet over, men den litt anonyme kvinnen dukker også opp på neste arrangement, og så forsvinner han etter et forfatterbesøk i Kymlinge. Rett før han forsvinner, sender han starten på en roman til forleggeren sin, med tittelen «En litterats siste dager og død».

Den oppdiktede byen Kymlinge er Gunnar Barbarottis by. Han blir satt til å etterforske forsvinningen, i denne åttende boka i serien med den italienskættede politimannen. Det viser seg fort at dette blir ingen standardettertforskning, saken er både bisarr og utstudert. Barbarotti er ingen litterær person, og han er ikke helt komfortabel i møte med en verden av forleggere, forfattere, bibliotek og det lesende publikum. Det ender bare opp med en haug med verdiløse vitner, og ingen spor, ingen motiv.

Og hvem bryr seg vel om en forfatter som gikk opp i røyk i en tid med klimakatastrofer, høyrevinder, dødende demokratier med mer. Barbarotti har problemer med å holde motivasjonen oppe, men så forsvinner nok en forfatter etter et forfatterbesøk, en kvinnelig poet og forlegger denne gangen. Hun ble også ble forfulgt, og hun etterlot seg en notatbok. Etterforskerne mistenker at det er noen som kjenner til noe som de ikke burde kjenne til, men hvordan komme videre når det ikke er noen spor? Så er det blitt mars 2020, og koronatiltakene settes inn for fullt. Da føler Barbarotti at etterforskningen er som å «spille sjakk under vulkanen».

Håkan Nesser har hatt stor suksess med serien om den tenksomme og melankolske Gunnar Barbarotti. Mange trodde det var slutt etter den femte boka i 2012, men heldigvis tok han opp igjen serien i 2018. Her leker han seg med klassisk krim, og romanen er finurlig komponert som en kinesisk eske, der det stadig dukker opp nye fortellinger som både kompletterer og skaper forvirring. Men det blir ingen glamorøs opprulling a la Agatha Christie. Som så ofte med Barbarotti, er sannheten ingenting å glede seg over, og han kan ikke la være å gruble over om det kanskje hadde vært like greit om den ikke hadde blitt avdekket.