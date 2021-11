Inviterer til gjenoppdag byen-fest i Stavanger

Isah er blant artistene som skal spille i Stavanger sentrum fredag 19. november.

– I stedet for å konkurrere med kulturlivet, lager vi et stort supplement, sier Susanne Borg, sjefen for gjenoppdagelsesfesten 19. og 20. november.

