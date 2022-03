Det går til hundene

Tyske «Fabian: Going to the dogs» er en film som har så mye på hjertet at den ofte overdøver seg selv.

Tom Schilling spiller den unge, arbeidsledige forfatteren Fabian.

Skuespillere: Tom Schilling, Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl, Meret Becker, Eva Medusa Gühne. Sjanger: Komedie / Drama. Regi: Dominik Graf. Nasjonalitet: Tyskland. Aldersgrense: 15 år

Man kan si mye om Dominik Grafs filmatiske tolkning av Erich Kästners roman «Fabian» fra 1931, men spesielt ordinær er den på ingen måte. Vi befinner oss i Berlin samme år som boka kom ut, og hovedpersonen er en ung, litteraturutdannet mann som utforsker Berlins mer lugubre sider om natten og hever lønn som uinspirert reklamemann på dagtid. Den kommende krigen ligger der som en truende mørk sky i bevisstheten til de som har evne til å se hvilke farer som truer, men det er også mange som ser en annen vei og har nok med seg selv i en økonomisk krisetid. Ja, det høres selvsagt kjent ut, og det er fortsatt interessant å se film som omhandler den spente situasjonen mot slutten av mellomkrigstiden i Tyskland mens vi reflekterer over om vi egentlig har lært nok av historien.

Men denne filmen handler om så mye annet også. Hovedpersonen Jakob Fabian mister jobben og blir en del av den dystre statistikken. Han finner også kjærligheten, men den anstrengte økonomiske situasjonen og kjærestens framtidsdrømmer tvinger dem fra hverandre. En tredje sentral person er Jakobs beste venn, en rikmannssønn som opponerer mot den politiske høyredreiningen og får problemer som følge av det. En rekke fargerike bifigurer ramler også til stadighet inn og ut av historien. I sum blir det både kaotisk og fascinerende, men også ujevnt og virrende i perioder. Det er lett å tenke at dette stoffet muligens fungerer bedre i bokform. Og at viktige temaer overdøves av andre når så mye skal fortelles på en gang.

Det er ganske spenstig å la det hele vare i nesten tre timer. Kanskje hadde filmen hatt godt av å bli spisset litt og snevret litt inn.

Regissør Graf gjør en del friske grep med å endre hastighet, bruke delte skjermer og inkludere historiske arkivopptak. Det fungerer ikke alltid like godt, men noen ganger sitter det der det skal. Som i den mørke sluttscenen, hvor vi får se hovedpersonens forlatte notisbok i ett bilde, før det går over til et av nazistenes beryktede bokbål, hvor Kästners bøker også havnet.