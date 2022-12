Historisk vedtak om Akropolis-visjonen: – Dette er en enormt gledelig dag

Seks år etter at hun lanserte ideen, ser museumsdirektør Siri Aavitsland nå at drømmen kan bli realisert. Nedleggelse av grunnstein for nytt teater og nytt museum i Stavanger kan bli finalen på byjubileet i 2025.