Norge og Alessandra til finalen i Eurovision Song Contest

Norges Eurovision-håp Alessandra Mele tok seg som ventet videre fra semifinalen tirsdag. Men hun måtte vente til siste finaleplass ble kunngjort.

Alessandra Mele og danserne på scenen i Liverpool tirsdag.

NTB

Alessandra framfører «Queen of Kings», som hun har skrevet sammen med Henning Olerud, Stanley Ferdinandez og Linda Dale.

– Det var et skikkelig kick å få sparke i gang Eurovision foran et ellevilt publikum her i Liverpool og foran millioner av TV-seere der hjemme. Stemningen var elektrisk, sa Alessandra via NRKs pressekontakter etter å ha stått på scenen som første artist.

Norge var det tiende av landene som ble lest opp, og dermed med Alessandro og det norske TV-publikummet holdt på pinebenken lengst mulig.