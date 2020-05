Låter som får humøret opp

En gjeng du bør få med deg når konsertene vender tilbake.

Skovveien er ute med debutalbumet. Foto: Fredrik Nilssen

Geir Flatøe Journalist

Skovveien: «Skovveien» (Skov)

Etter to ep-er og en neve singler er Oslo-bandet Skovveien ute med debutalbumet. Navnet har de tatt fra en vei på Frogner der spiren til bandet ble sådd i et kollektiv. Jostein Haaheim og Amund Aasbrenn begynte å skrive sanger sammen, og begge synger. Med seg har de Sindre Larsen, Andrian Nilsen, Ole Fredrik Bratberg og Erik Falskow, sistnevnte på saksofon.

Det er ikke bare bydelen de har felles med DeLillos, men de går et godt skritt videre i retning tyngden til Oslo Ess. Variasjonen er samtidig høy, til tider i meste laget. «Skov II» ligner en Jokke-fest, og «I vinden» er Finn Kalvik på prærien.

«Før du kommer» er en fullkommen vorspiellåt, og siste halvdel av «Lørdag» burde skråles i godt lag. Senere kan du vekke opp nachspielet med herlige «Hundre og helvete», før du lar frustrasjonen ta over i «Sammen». Riffene sitter på plass i «Du sa».

Mest av alt høres det ut som at de har det moro, og det smitter over. Et band vi trenger.

Beste spor: «Du sa», «Før du kommer», «Hundre og helvete», «Sammen».