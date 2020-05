En av rockens råeste mørkemenn ser lyset. Så vidt.

Seattle-sangeren vrenger sjela på sitt 12. soloalbum.

Publisert: Nå nettopp

Mark Lanegan var vokalist i Screaming Trees. Foto: Heavenly

Geir Flatøe Journalist

Mark Lanegan: «Straight songs of sorrow» (Heavenly/Border)

Mark Lanegan har fullført selvbiografien «Sing backwards and weep» om trøblete oppvekst og rusmisbruk. Det har inspirert ham til 15 nye sanger der han går rett fra det elektroniske drivet «I wouldn't want to say» til den akustiske visa «Apples from a tree» og «This game of love», en vakker duett med kona Shelley Brien.

Flotte «Ketamine» forteller om å dope seg ned:

Lord gave me some ketamine so I can feel alright

To hide my true dark nature and to keep it out of sight

Greg Dulli og Warren Ellis er med på selvutleverende «At zero below», mens andre gjester er John Paul Jones, Adrian Utley, Simon Bonney og Ed Harcourt.

En ujevn, men like fullt sterk plate. I spent my life trying every way to die, synger Lanegan i sentrale «Skeleton key», men ender albumet med daylight's callin' me i «Eden lost and found». Det vil helst gå godt, som Max Manus sa – selv om frafallet i Lanegans krets har vært stort.

Beste spor: «This game of love», «Ketamine», «Skeleton key», «At zero below», «Churchbells, ghosts».