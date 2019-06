Reddes det som reddes kan

1 2 3 4 5 6

Jesmyn Ward: Det som reddes kan. Roman. 302 sider oversatt av Eve-Marie Lund. Aschehoug.

Medlemmene i den utfattige familien som er hovedpersonene i Jesmyn Wards (1977, debut 2008) roman fra Mississippi har det vondt på en ellers god dag. I romanen er ingen dag god, der den beveger seg over tolv dagskapitler mens de venter på at orkanen Katrina skal slå inn over dem, som den faktisk gjorde i august 2005, en av de verste som har vært registrert. I romanen skjer det først i ellevte kapittel.

Orkanen er dramatisk beskrevet; men det er ikke småtterier leseren blir delaktig i før Katrina feier over landskap og mennesker heller. Hovedpersonen og jeg-fortelleren som alt oppleves gjennom, er fjorten år gamle Esch. Hun er gravid, full av drømmer om kjærlighet og ømhet, håpløst forelsket i den troløse bøllen Manny. Hun bor på en forfallen liten plass på landsbygda sammen med sin utfattige, fordrukne og voldelige far, og sine tre brødre mellom 17 og 7.

De forsøker å hamstre noe boksemat, mye dyrefor og vann, spikrer for vinduer, og sikrer på tafatt vis en bygning som allerede så vidt holder seg oppreist før orkanen. De har det røft, og de er røffe. Bortsett fra Esch’ ømme og ugjengjeldte godhet for Danny, er det meste av omsorg og kjærlighet konsentrert om familiens morderisk glefsende pitbull, som tas omkring til kamper på liv død. I romanen skjer det samtidig som hun har et et kull valper å verne og amme (fødselen grafisk beskrevet på romanens første dag).

Den grenseløse brutaliteten i hundekamparenaene – og folks liv - står i effektivt relieff til Esch sin gryende bekymring over voksende mage, barnet som skal komme, samt lengselen mot den utilnærmelig uinteresserte Danny – for annet enn sex. Samtidig forsøker søsknene å ta vare på hverandre, mens de holder seg mest mulig klar av den drikkende faren. Personene ser ut til å være så innforlevde med skiten, nøden og elendigheten at de tar den før gitt. Men de har en kommende baby, en hund og kullet hennes å redde.

I USA har denne romanen blitt mottatt som en vakker og heroisk skildring av kjærlighet og samhold i nødens tid, uten å gremmes over hvordan evangelistens ord her blir fullbyrdet: «For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har», Matt. 13.12. Et åpenbart klasseperspektiv forblir udrøftet; og det underspilles at det hele foregår blant fattige svarte, som bare har nakne livet å redde.