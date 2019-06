Dette er SSOs nye sjefsdirigent

Andris Poga studerte både filosofi og dirigering ved universitetet i Latvia, og fortsatte sine dirigentstudier i Wien. Poga ble kjent på den internasjonale musikkscenen da han vant førsteprisen i Evgeny-Svetlanov Internasjonale dirigentkonkurranse i 2010, og ble engasjert som assistent for Paavo Järvi i Orchestre de Paris i tre år.

De siste seks årene har Christian Vasquez vært sjefsdirigent i Stavanger, men nå reiser han til Berlin der familien bor. Han skal ikke ta over noe annet orkester foreløpig, men skal være gjestedirigent for ulike orkestre. Vasquez ble takket av med en konsert med musikk fra komponister fra Mexico, Cuba, Brasil og Vasquez’ eget hjemland. Hans periode som sjefsdirigent endte med stående applaus lørdag 8. juni.

Begynner om to år

Nå overtar altså latviske Andris Poga. Etter det Aftenbladet erfarer tiltrer han ikke som sjefdirigent før sesongen 2021/2022. Det betyr at orkesteret må finne andre og midlertidige løsninger i en periode.

JANIS DEINATS

Poga hadde en assistentstilling i Boston Symphony fra 2012 til 2014. Høydepunkter i forgående sesonger inkluderer engasjementer med de ledende orkestrene i Tyskland, Frankrike, Italia og Japan. Han har gjestet blant annet Gewandhausorchester Leipzig, NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg, München Filharmoniske, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Dresden Philharmonic, Tonhalle Orchester Zürich, Hong Kong Symphony, Sydney Symphony og Orchestre National de France.

Vært i Stavanger før

Andris Poga har vært sjef for Latvias Nasjonale Symfoniorkester siden 2013–14-sesongen. Her har han blant annet tatt initiativ til festivalen LNSO Summerhouse. Siste uken i august reiser orkesteret rundt i ulike konsertsaler i landet og spiller et variert program som blant annet et tilpasset et ungt publikum. Poga har også hatt Latvias Nasjonale Symfoniorkester med på turné i blant annet Frankrike og Tyskland.

Poga står allerede på listen over SSO-dirigenter i 2019–2020-sesongen. 5. september skal han lede orkesterets fremføring av Tsjajkovskijs 4. symfoni. Han har også jobbet med orkesteret i både 2017 og 2018.

Ingen i Stavanger Symfoniorkester vil kommentere eller bekrefte ansettelsen. Administrerende direktør Morten Warland har foreløpig ikke svart på Aftenbladets henvendelser. Heller ikke kommunikasjonssjef Cecilie Christ vil svare på spørsmål rundt hvem som blir ny sjefsdirigent.