LA-trioen rocker sommeren inn

Pinky Pinky: «Turkey dinner» (Innovativ Leisure/Border)

Det har en tendens til å handle om gutter når Los Angeles-trioen Pinky Pinky med Anastasia Sanchez, Isabelle Fields og Eva Chambers legger i vei. There he goes, he’s just the best looking guy I know, er åpningslinjen i nevnte «My friend Sean».

Countrypregete «Applecheeks» er om gutten med eplekinn, mens indierockeren «Do me dirty (Charlie)» har en tittel som sier sitt.

«Lady dancer» handler på sin side om en stripper på en bar i Los Feliz, så repertoaret er utvidet fra high school-tiden.

De er 19 og 20 år gamle, men har kommet langt når det gjelder å bryte ned sjangerne og stole på magefølelsen. Garasjerock à la LA er nærmeste bås, men det tar de ikke så alvorlig. Er det kult, er det bra, ser ut til å være ledestjernen.

Det gjelder ikke minst avslutningen «Loose change» der glamrock, Stones-pianoet fra «Let’s spend the night together» og en saksofon melder sin ankomst.

Sånn skal det gjøres.

Beste spor: «My friend Sean», «Applecheeks», «All the birds», «Loose change».