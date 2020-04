Deilig tilbakelent fra Nova Scotia

Sommeren kommer tidlig i år, og den kommer fra et uventet hold.

Fjerde album fra Halifax-kvatetten Nap Eyes Foto: Alex Blouin & Jodi Heartz

Geir Flatøe Journalist

Nap Eyes: «Snapshot of a beginner» (Jagjaguwar/Playground)

I strømmen av bra musikk fra Canada, er Nap Eyes verd å stoppe opp ved. Kvartetten fra Halifax i Nova Scotia debuterte i 2014, og dette er album nummer fire. Nigel Chapmans slentrende stemme passer til låtene der Brad Loughead, Josh Salter og Seamus Dalton skaper sommerfølelse med en blanding av det skranglete og det døsige.

La oss heller ikke glemme det naive, som i herlige «Marc Zuckerberg», om mannen bak Facebook:

Is Mark Zuckerberg a ghost?

Maybe, maybe

Where are his hands?

And why don't you ever see them public?

Nap Eyes har denne gang spandert på seg både studio og produsenter, noe som gir struktur. Åpningen «So tired» viser hva de er gode for, og det er mer bra i vente. «Primordial soup» kunne vært Lou Reed, og du spore senere slackerrockere underveis på platen.

Nap Eyes kjører samtidig sitt eget løp der sangene oppstår mer spontant enn egentlig gjennomtenkt. Deres beste så langt.

Beste spor: «So tired», «Primordial soup», «Even though I can’t read your mind», «Mark Zuckerberg».