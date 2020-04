Bygdekrim om miljøkriminalitet

Antihelten Robert Vinter vokser med oppgaven, sammen med vår sympati for ham

Samboerparet Tore Aurstad og Carina Westberg har skrevet fram en ny krimhelt. Foto: Photographer: Eigil Korsager

Marit Egaas

Tore Aurstad og Carina Westberg: Stråmann. Krim. 287 s. Vigmostad & Bjørke.

Samboerparet Tore Aurstad og Carina Westberg hadde begge lang erfaring som oversettere og forfattere av barnebøker da de debuterte som krimforfattere med romanen «Blodpenger» i 2013. Etter tre romaner med politifullmektig Wulfsberg og hans trofaste betjent Nystuen fra Oslo rundt år 1900, lanserer de et nåtidshelt: Robert Vinter.

Robert er en middelmådig skribent, har dårlig økonomi, kaos i privatlivet. Som om ikke det var nok, blir han kastet ut av leiligheten i Oslo, samtidig som det blir avslørt at han har jukset med en oversettelse av en spansk kjendisforfatter. Han føler seg derfor tvunget til å ta et oppdrag som skyggeforfatter eller stråmann for forfatteren Pål Hansson som bor i den fiktive kommunen Raumer, litt nordøst for Oslo. Hansson har bare skrevet ei bok, «Klatreren» som til gjengjeld fikk mange priser og ble en internasjonal bestselger. Boka er en nøkkelroman om en lokal bedriftsleder som ikke skyr noen midler for å klatre oppover på samfunnsstigen. Hovedpersonen ligner til forveksling på den lokale forretningsmannen Reidulf Haug.

Robert flytter til Raumer som han kjenner godt fra egen oppvekst. Der kommer han raskt på sporet av omfattende miljøkriminalitet. På 80-tallet ble det anlagt et boligfelt oppå et gammelt avfallsdeponi der det var lagret giftige stoffer i grunnen. Nå er alt i ferd med å komme for en dag, men er det mulig å bevise hvem som stod bak? Samtidig jobber forfatteren Pål Hansson med boka «Klatreren II» som tar sikt på å avsløre det hele. Dermed er det duket for en lang rekke av hendelser som fører til flere mord og diverse voldsepisoder. Og i bakgrunnen lurer forlagsredaktør Målfrid Stokkaune som er villig til å gå langt for å slå kloa i Pål Hanssons bokmanus.

Dette er en bygdekrim som beskriver cowboytilstander i avfalls- og byggebransjen på 80-tallet, som mange innbyggere nå må betale dyrt for. Det er tydelig at forfatterne kjenner både stoffet og miljøet godt, og de beskriver hendelser og hvordan folk med innflytelse dekker seg bak stråmenn som er svært troverdige. Språket er litt flatt og tørt, mens handlingsforløpet spinner av gårde i stadig større tempo. Intrigen er komplisert med litt mange krumspring, spesielt mot slutten. Vår helt Robert blir banka opp, trua og det som verre er, men han vokser med oppgaven, sammen med vår sympati for ham.