Lyden av 2020. Treffer blink på første forsøk

De låner fra alt og alle, men høres ut som seg selv.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Louis O’Bryen og Asha Lorenz i Sorry. Foto: Domino

Geir Flatøe Journalist

Sorry: «925» (Domino/Playground)

Det er deilig med artister som treffer blink på første forsøk. I fjor fikk vi Billie Eilish, og nå legger 22-åringene i London-bandet Sorry inn en søknad til årsbeste-listene.

Åpningen «Right round the clock» er suveren, inkludert en bit av Tears For Fears’ «Mad world». «Rock n roll star» viser at Morphine er blant forbildene.

Tøffe «More» går rett på sak: I want drugs and drugs and drugs and drugs, I want love.

Sorry lyder livstrøtt og pågående på samme tid, og hipt og kult og sarkastisk som bare det. Indierock blandet med alt mulig. Selv kaller de det bare pop.

Vennene Asha Lorenz og Louis O’Bryen startet med Hendrix-låter før de dannet Fish. Vokalisten fra Marillion kaller seg det samme, så det ble isteden Sorry sammen med trommis Lincoln Barrett og bassist Campbell Baum. Medprodusent på debutalbumet er James Dring (Gorillaz, Jamie T).

Jeg liker ikke alt, men elsker til gjengjeld mye. Og kjedelig blir det aldri.

Beste spor: «Right round the clock», «Snakes», «More», «Rock n roll star», «Heather». «Ode to boy».