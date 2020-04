I am K: Helt ok

I am K har attitude og potensial, men de mister noe sentralt på veien fra scenen til studio.

Kristiansandsbaserte I am K består av Nicholas van Eck, Oda Westli, Daniel Hinderaker, Brynjar Blomvik og Torstein Lauvvik Ørland. Foto: Tobias Hole Aasgaarden

Stella Marie Brevik Journalist

I am K: «Megalomania» (Come Alive)

I am K lager rockete pop-elektronika, som høres gjennomført og flott ut. Bandet har høstet mange lovord fra musikkbransjen, men om bandet fortjener å bli hausset opp i så stor grad som de har blitt, er jeg i tvil om.

De er derimot et solid liveband, men dette er, dessverre, ingen konsertanmeldelse.

«Megalomania» er bandets andre album. Det er som tittelen sier: Stort, all-over-the-place, litt pent og litt rått. Litt mye Highasakite.

Låtene handler om kjærlighet og store og små verdensproblemer. Hvert spor har et særpreg, som skal sørge for at låten klistrer seg til hjernen eller får folkemengden til å attrå en høyere tilstedeværelse. Dog, ingen av låtene gjør stort inntrykk, verken i hjerterota eller i danseskuldra.

Men det finnes et unntak: Gitaren/synthen på låten «Bobby» lager en skamløs melodi som lett kunne vært åpningslåten til en intrigefylt tv-serie på begynnelsen av 2000-tallet.

Beste spor: «Bobby», «Still breathing».