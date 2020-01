Om hundreåret var et døgn

SAKPROSA: Engasjerende litterær filmavis fra et dramatisk århundre, men holder den røde tråden?

Ottar Grepstad har skrevet og sentrale hendelser på 1900-tallet, blant annet månelandingen, som om alt skjedde i løpet av ett døgn. Foto: Handout . / X80001

Sven Egil Omdal Journalist

Ottar Grepstad: «1900-talet, Forteljingar frå eit hundreår», 444 sider, Samlaget

Eksisterer det en forbindelse mellom Nikita Khrusjtsjovs knusende oppgjør med Stalin og hans politikk, framført i en tale til den 20. partikongress i det sovjetiske kommunistpartiet 25. februar 1956, og Lady Dianas brå død i tunellen under Pont d’Alma i Paris, 31. august 1997?

I Ottar Grepstad forsøk på å organisere og fortelle historien om det 20. århundre på en ny måte, er disse hendelsene plassert etter hverandre fordi de begge fant sted like over midnatt. Khrusjtsjov begynte sin historiske tale 10 minutter inn i det nye døgnet, Diana satte seg inn i den svarte Mercedesen i kjelleren på Hotel Ritz klokken 00.23.

Ottar Grepstad: «1900-talet, Forteljingar frå eit hundreår»

Grepstad påstår selv at han ved å bryte den tradisjonelle kronologien og beskrive mange av det forrige århundrets viktige begivenheter som ett langt døgn, gir en ny inngang til verdenshistorien. Det som har vært, kan betraktes og fortelles fra andre perspektiv enn den kalendariske rekkefølgen. Så langt er ideen god.

Etterlater mange spørsmål

Grepstad har gjort et utvalg av begivenheter og prosesser som på ulikt vis formet verden fra år 1900 og utover. Historiene har han organisert etter tidspunktet på døgnet hvor ett eller annet vesentlig element lar seg nøyaktig tidfeste. Noen ganger er det opplagt: Neil Armstrong satte foten på månens overflate i løpet av ett sekund. Andre ganger må Grepstad velge et mer tilfeldig øyeblikk for å være tro mot ideen. Var det viktigste tidspunktet i starten på den arabiske våren det minuttet da grønnsakhandler Mohamed Bouazizi døde? Eller var det da han to og en halv uke tidligere satte fyr på seg selv? Eller var øyeblikket da en politikvinne konfiskerte vognen til Bouazizi det avgjørende startpunkt for opprøret som bredte seg fra land til land våren 2011? Og hvorfor er hendelser fra det siste tiåret med i en bok om det forrige århundre? Teksten etterlater mange spørsmål.

Ottar Grepstad Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Et kaleidoskopisk blikk på historien har absolutt sine kvaliteter. Det er fascinerende å følge sprangene i tid, rom og tematikk fra den ene historien til den andre. Det blir ikke riktignok ikke noe samlet bilde av de mange fragmentene, men behovet for å se historien som en komplett og begripelig pakke, er nok uansett mest av psykologisk art. Virkeligheten er som den er; kaotisk og for det meste ganske ustrukturert.

Tynn, rød tråd

Historiene i denne varianten av 1900-tallet er Ottar Grepstads personlige utvalg, blant annet preget av hans interesse for språk. Han har valgt hendelser fra nærmere 50 land, heldigvis også fra andre deler av verden enn USA og Europa. Bredden i utvalget minner leseren om at det 20. århundre ikke bare var kriger og ideologiske konfrontasjoner, men også teknologiske og medisinske kvantesprang, langsom utvikling av velferdssamfunn og utgivelse av bøker som formet vår kollektive bevissthet. Selv om noen av historien får et lett Wikipedia-preg, er andre svært velformulerte.

Likevel er boken som å se et lysbildeforedrag der taleren har mistet kassetten med bildene (ungdommen får ha meg unnskyldt denne gammelmodige allegorien, vi snakker tross alt om det forrige årtusen) på golvet, og ikke hadde tid til å organisere dem i rett rekkefølge. I stedet forsøker han å få forsamlingen til å se en rød tråd fra det ene bildet til det andre. Forsøket lykkes ikke, tråden er så tynn at det ikke er mulig å få øye på den. Forvirrende er det også at mange av historiene og personene, Greta Thunberg inkludert, hører det 21. århundret til. Også her er begrunnelsen for svak, selv om det totale produktet er både engasjerende og opplysende.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 07:51

