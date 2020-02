Herlig depresjon fra Australia

Hjerte, smerte og alt mulig vondt fra landet nedenunder.

Sarah Mary Chadwick befinner seg langt fra livets lyse side. Foto: Sinderlyn

Geir Flatøe Journalist

Sarah Mary Chadwick: «Please daddy» (Sinderlyn/Playground)

Sarah Mary Chadwick er en multiinstrumentalist fra New Zealand, bosatt i Melbourne i Australia. Hun begynte med grønsj i bandet Batride, men valgte siden en singer/songwriter-karriere.

Så langt, alt vel. Derimot er alt langt fra vel i sangene hun synger. Life’s not about being happy, Life’s not about having fun, lyder det i «I’m not allowed in heaven».

Det er der hun befinner seg. Det er tungt, depressivt og bittert, men samtidig er hun i stand til å lage låter som «Make hey» og «Let’s fight»: And at 15 couldn't shake the feeling, Life would never let my tears dry. Innholdet er ikke noe lysere, men låtene er flotte likevel.

Ikke minst er avslutningen «All lies» drøyt fem mektige minutter om tapet av en annen: And of all these lies, this one is true. I've lost interest in life without you. Spill den høyt hvis du har gått gjennom det samme.

Eller forresten, spill den høyt uansett. Det er en fantastisk sang.

Beste spor: «All lies», «Let’s fight», «Make hey», «When will death come».