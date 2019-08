Ungene har 8 uker sommerferie, foreldrene har 4 uker. Hjelp! Det går ikke opp!

Aftenbla-bla er tilbake etter sommerferien, og dette lille avbrekket i juni, juli og august teller åtte uker for ungene. Men foreldrene har bare tre-fire uker, og selv om et foreldre par ikke engang har ferie samtidig, her de for lite ferie til å matche ungene. Så kommer høstferien, juleferien, påskeferien og planleggingsdagene og de inneklemte dagene og i det hele tatt. Det går ikke opp.

Hvorfor er det sånn, og hvor ligger eventuelt problemet? Er det ungene som har for lang ferie, eller har foreldrene for lite? Hvorfor er ikke dette en politisk sak?

Jan Zahl og Leif Tore Lindø får hjelp av journalist Camilla Bjørheim, som har hjertesukket om dette når skolestarten har nærmet seg, til å diskutere løsninger.

De har også med seg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk fra Arendalsuka. Hun står midt i dette politikk-, lobby- og organisasjons-fesjået. Hva er det alle snakker om? Vil miljø og/eller bom faktisk avgjøre hele valget? Og hvorfor er det rikspolitikerne som dominerer når de ikke der dem vi skal stemme på?

Dagens bonus: Etter en lang og intens ferie sammen med sine aller kjæreste og nærmeste tar vi en oppdatering på hvem som er skilt, og hvem som eventuelt fortsatt er gift.

Aftenbla-bla kan du lytte til og abonnere på i Itunes, eller der du finner dine podkaster.