Et vidunder av et Hollywood-portrett

Once upon a time in ... Hollywood

Sjanger: Drama. Nasjonalitet: USA 2019. Regi og manus: Quentin Tarantino. Skuespillere: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, James Marsden, Dakota Fanning, Tim Roth, Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry, Damian Lewis, Lena Dunham. Lengde: 2 timer 41 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 16. august.

Året er 1969, og unge, håpefulle strømmer til Hollywood i håp om å bli filmstjerner, rike og berømte. Eller for å leve det frie hippie-livet i etterdønningene av the summer of love. Filmbransjens gullalder er på høyden. Men mye nytt skjer i samfunnet, og endringene må komme også i underholdningsindustrien. Dermed finner den veletablerte westernstjernen Rick (Leonardo DiCaprio) seg i en karrieremessig krise. Tv-serien hans er kansellert, nå får han bare små skurkeroller.

Hans trofaste stuntmann Cliff (Brad Pitt) gjennom alle tv-årene, sliter også etter kanselleringen. At han har en mørk flekk på ryktet sitt, gjør det ikke lettere for ham å få jobber. Derfor har Rick leid inn kompisen som sjåfør og altmuligmann mens de begge desperat forsøker å klore seg fast i filmbransjen.

Klasseskille i filmbransjen

Klasseskillet mellom de to kompisene er enormt. Mens Cliff bor i en campingvogn med hunden sin, bor Rick i en villa i Hollywood Hills. Nærmeste nabo er regissøren Roman Polanski og hans kone Sharon Tate (Margot Robbie).

Vi kjenner jo alle historien om Manson-drapene, der høygravide Tate var et av ofrene. Og da Cliff plukker opp en kvinnelig haiker, og kommer i kontakt med et merkelig hippiekollektiv som bor på en ranch, er alle aktørene på plass til et legendarisk blodbad.

Den amerikanske regissøren Quentin Tarantino etablerte sitt filmatiske særpreg allerede i debuten, det voldelige gangsterdramaet «Reservoir Dogs». Blod og vold, humorstenket tragedie, suveren dialog og heftig musikk i en eksplosiv cocktail. Filmen var mye form og mindre innhold, men en underholdningsklassiker uansett. I sine senere filmer har han beholdt og videreutviklet sin særegne form, og samtidig fått mer på hjertet. Slaveritiden i USA og andre verdenskrig er tidligere skildret med hans unike blikk og forhold til historien.

Men felles for alle hans filmer er en tydelig, livslang og skjevt nostalgisk kjærlighet til filmmediet og filmhistorien. Denne har aldri vært tydeligere enn i «Once upon a time ... in Hollywood». Her bruker han velkjente grep på en by, et miljø, en bransje og en tilstand han selv er vokst opp med: filmbyen Los Angeles og alt det begrepet Hollywood står for. Med en historie som er et eventyr, føles virkelig og vekker så mange slags «hva om»-tanker.

Sterke rollefigurer

DiCaprio får virkelig briljere med sin allsidighet i rollen som Rick. Pitt er også glitrende, særlig når det spisser seg til og blir voldelig. Tarantino har fått kritikk for portrettet av mordofferet Sharon Tate, som bare går rundt og er smellvakker og har få replikker. Men det var vel slik hun ble sett i epoken: en skjønnhet uten det store skuespillertalentet, men med en blid og strålende personlighet.

Sony/SF Studio

Filmen er først og fremst et portrett av en filmby i en tidsepoke, som likevel har aktuell relevans. Rollefigurene er ingredienser på lik linje med det gylne lyset og den nostalgiske musikken. Og Tarantino tar seg god til til å bygge opp en unik stemning og tidskoloritt.

Midtveis bremses fremdriften noe av litt for mange og lange dykk inn i filmscener. Men reddes av den særegne miksen av humor, vold og tragedie. Og slutten! Den er så fjetrende kynisk og uforglemmelig som bare en Tarantino-slutt kan være.