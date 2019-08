Ukens anbefalte sanger

Det har gjort dem til vinnere av både Mablis-stipendet og Fjellparkuttaket. Selv kaller de musikken for catchy indiepop, noe sangen «Beautiful feeling» er et godt eksempel på.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify, og tidenes beste sommerlåter finner du på en annen liste.

Her er listen

Beautiful feeling – Starpalace

I miss you – Josh Rouse

Cheating on a stranger – Adam Green

Magic of Meghan – Dry Cleaning

It’s gonna be easy – Mystic Braves

Hotel walls – Smith & Thell

Stay high – Brittany Howard

Tennessee – Goodnight, Texas

Rising sun – Erin Durant

Here I am – Michael Lee

Just because – Dylan Earl

Lately – Metronomy

Maria, Maria – Melissa Mary Ahern

All you got – Dansu

Pain never hurt me like love – Foy Vance

Hiroshima mon amour – Bjørn Tomren & Åse Britt Jakobsen

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.