Halvhjertet modernisering av svensk krimhelt

Henning Mankells kjente politietterforsker Kurt Wallander går i ungdommen i en ny, ujevn Netflix-serie.

Adam Pålsson spiller den unge Kurt Wallander. Foto: Andrej Vasilenko

Kine Hult Journalist

Young Wallander

Britisk krimserie i 6 deler. Tilgjengelig på Netflix fra 3. september. Aldersgrense: 16 år.

Ok, kanskje er det lettere å selge inn ideer hvis de baserer seg på allerede etablerte merkevarenavn. Det er vel en grunn til at man aldri går tom for diverse superhelt-konsepter, for eksempel. Men å lage en serie om den godt voksne politimannen Kurt Wallanders karrierestart, og samtidig legge handlingen til vår tid, virker mest av alt ulogisk. Kunne han og hans framtidige kone og kollegene like godt hatt andre navn? Man skulle tro det. Man skulle også tro at det ville være bedre å lage en krimserie med handling fra Malmø på svensk, men her snakker alle engelsk, inkludert den svenske hovedrolleinnehaveren. Men ok, kanskje er dette et slags internasjonalt forsøk på å klemme litt mer ut av nordic noir-sjangeren, selv om man på denne måten går glipp av en del språklige og kulturelle særegenheter.

Vår tids Wallander spilles av den kompetente Adam Pålsson, som med ungdommelig, idealistisk alvor og en drømmende, nesten hviskende stemme både ser og høres ut som om han hører hjemme på en poesiopplesning, ikke i et hardkokt politietterforskermiljø. Han får for så vidt jobben gjort, og klarer å framstå som overbevisende også i det rufsete strøket han har bosatt seg i, beryktede Rosengård i Malmø.

Svenskehat?

Det er også her forbrytelsen som innleder plottet vi skal følge i seks episoder starter: En etnisk svensk ungdom blir sprengt i lufta, tilsynelatende som følge av hatkriminalitet utført av en gjeng mistilpassede innvandrere. Jøss, det var uventet. Har man virkelig våget seg inn i dette potensielle ormebolet? Vel, ikke helt, skal det vise seg. Det er nemlig sjelden ting er akkurat slik de fremstår ved første øyekast, spesielt ikke om man skal konstruere en spennende krimgåte rundt en hendelse. Så de som ut fra de første scenene håper å få sine ensidige, innvandringskritiske synspunkt bekreftet, kan like godt fortsette til en annen serie.

Serien går imidlertid ikke av veien for å problematisere verken gjengkultur eller høyreekstremisme. Den går også inn i tidsaktuelle problemstillinger som går på retten til å demonstrere, retten til å danne motdemonstrasjoner, politiets rolle oppi det hele, og hvor fort sånt har en tendens til å eskalere. Og den sier en del om hvor lett ungdom kan la seg lede ut i fordervelsen, hvis omgivelsene ligger til rette for det.

Forutsigbart og lite originalt

Men om man aldri så mye har plassert handlingen i nærheten av dagens virkelighet, er det noe temmelig traust og forutsigbart ved det hele. Her har man huket av i alle boksene: Ivrig politimann som jobber døgnet rundt, selv når sjefen har beordret ham til å ta fri. Selvmedisinering med alkohol når virkeligheten blir for tung. De vanlige konfliktene mellom politifolk som vil kunne stemple en sak som løst og de som vil jobbe videre fordi de vet at det ligger mer bak. En haug med situasjoner hvor vår helt går på tvers av instruksen og dermed roter seg inn i farlige situasjoner. De rike som trekker i trådene og lar de unge og fattige ta regningen og risikoen. Det er vanskelig å få øye på spesielt mange originale tanker her.

Den aller mest hardbarka Wallander-fansen vil kanskje finne glede i å se scener med nøkkelhendelser man bare har hørt hint om hos den «gamle» Wallander. Men som nevnt innledningsvis, kunne dette vel så gjerne handlet om en helt annen politimann, uten at det hadde blitt verken mer eller mindre interessant av den grunn. Og man sitter igjen med en følelse av å ha sett det aller meste før.