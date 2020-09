Mens vi venter på skjebnevalget

BØKER: Kan Donald Trump virkelig bli gjenvalgt? To norske USA-eksperter slår fast at det ikke er mulig å slå fast noe som helst om det forestående valget.

Frontene hardner til i USA, og to norske USA-eksperter har skrevet bok om det kommende valget. Foto: Morry Gash / AP

Sven Egil Omdal Journalist

Jan Arild Snoen: Trump-sjokket – Hvordan kunne han vinne? Kan han vinne igjen? 267 sider. Dreyers forlag.

Hans Olav Lahlum: Trump, Biden og slaget om USA. 376 sider. Cappelen Damm.

Fire år er gått siden det utenkelige skjedde, at en vulgær bølle med et totalt fritt forhold til sannheten ble valgt til USAs president. Den gang kom det som et sjokk selv på de som trodde at de forsto amerikansk politikk. Sjokket blir stort sett holdt ved like hver gang Donald Trump åpner munnen, men nå er verden i det minste forberedt på at det kan skje igjen.

To ferske norske bøker forsøker å forklare hvorfor og hvordan, men lykkes bare sånn noenlunde.

Jan Arild Snoen er journalist i Minerva og framtredende medlem av den norske massebevegelsen «USA-eksperter». Vi har flere slike enn vi har kjennere av nord-norsk politikk. Snoens spesiale er å utstyre seg med tall og meningsmålinger – svært mange meningsmålinger – for å slå fast at den rådende oppfatning er feil. Irriterende ofte har han overbevisende dokumentasjon for en slik konklusjon.

Rasisme på frammarsj?

En slik oppfatning tar han fatt i innledningsvis i boken: Ikke minst på den norske venstresiden er standardforklaringen på det som skjedde i 2016 at demokratene ikke tok tilstrekkelig hensyn til den hvite arbeiderklassens økonomiske problemer. Snoen slår undersøkelse etter undersøkelse i bordet og konkluderer med at denne analysen ikke holder. Hvit identitet og holdning i rasespørsmålet var en viktigere indikator hos Trump-velgerne. Blant dem med den sterkeste hvite identiteten stemte 80 prosent på Trump. Inntekt var ingen avgjørende faktor. Lav utdanning var det bare i den forstand at de med lav utdanning i langt større grad enn andre grupper «uttrykker rasemessig motvilje».

Snoen insisterer likevel på at rasismen er på tilbaketog i USA. Det kan han hevde fordi han utelukkende ser numerisk på situasjonen. Selv om en minkende del av befolkningen skulle være preget av rasistiske holdninger, er det utvilsomt at Trump har næret disse holdningene og gitt dem friere spillerom. I så måte er det like godt belegg for å si at USA er blitt mer rasistisk under Trump, fordi rasismen både direkte og indirekte blir sanksjonert av presidenten.

Snoen er selv inne på dette når han skriver at Trumps appell ikke primært er økonomisk, men at «han mobiliserte en latent motvilje mot minoriteter og innvandrere». Både den strukturelle og den individuelle rasismen er blitt mer synlig de siste fire årene, men fordi han er så bundet av tallene klarer Snoen ikke å skildre denne nye og mørke stemningen godt nok.

Intellektuell road trip

Snoen erkjenner innledningsvis at boken er en ren skrivebordøvelse. Pandemien satte stopper for planene om å besøke USA for å snakke med folk. Fraværet av reportasjer, intervjuer og levende mennesker skaper et inntrykk av han i stedet har gjennomført en intellektuell road trip gjennom et nokså tørt landskap av målinger og statistikker. Han går grundig til verks, og viser igjen og igjen at det meste kan forstås på motstridende måter. Det finnes alltid forbehold og andre perspektiv. Boken ender som en øvelse i å erkjenne at det neimen ikke er så lett å vite.

De mest engasjerende partiene er de hvor Snoen analyserer konsekvensene av en ny Trump-seier. I et slikt tilfelle kan USA etter hans mening ikke lenger tillate seg å vente og se hva som skjer. «Nato kan fort bli et skall, om ikke regelrett avviklet», skriver han. I så fall må Tyskland og Frankrike sette både makt og penger bak ordene om at Europa må klare seg selv. Mer slik analyse og diskusjon ville styrket boken.

Historikerens bok

Hans Olav Lahlum går til verket med historikerens, ikke statistikerens, blikk. Han forsøker å legge akademisk distanse til temaet, uten å lykkes med annet enn å gjøre sin tekst ganske blodfattig. Der hvor Snoen åpner med å slå fast at «en ikke ubetydelig del av de republikanske velgerne faktisk er dumme og/eller onde», skriver Lahlum at han har forsøkt å gi en «mest mulig objektiv» omtale og lagt stor vekt på «god balanse» i framstillingen. Forsøket etterlater en «good people on both sides»-følelse.

Lahlums ambisjon er å tegne et dobbeltportrett av Donald Trump og Joe Biden, koplet med en analyse av hva som kan komme til å skje 3. november. Som Snoen konkluderer han med at det ikke er godt å vite.

I etterordet skriver Lahlum at han bare har brukt noen få måneder på boken. Det merkes.

Underveis mot denne ærlige, men ikke særlig engasjerende konklusjonen, er leseren gjentatte ganger blitt sittende fast i klønete setninger, kansellistil, forblommete vendinger og underlige påstander, som at Trump i boken «Forretningens kunst» viste seg «uventet god og effektiv som skriftlig kommunikator». Hans Olav Lahlum skriver nok bøkene sine selv, men det gjør ikke Donald Trump.

I etterordet skriver Lahlum at han bare har brukt noen få måneder på boken. Det merkes, ikke minst i de partiene hvor han ikke kan trekke på ting han har skrevet tidligere, og som åpenbart er mer gjennomarbeidet. Store partier roper etter strammere redigering og en mer logisk struktur. Da kunne man også luket ut meningsløse formuleringer som denne: «Kritikken var primært basert på politisk uenighet, men portretterte også Joe Biden som en gammel og tilbakeskuende politikertype, som både for det demokratiske partiet og USA for øvrig ville skue bakover mot fortiden snarere enn fremover.»

De beste partiene er der hvor Lahlum bruker sin store kunnskap om amerikanske valg gjennom historien og sammenlikner både Trump og Biden med tidligere presidenter og visepresidenter. Men disse delene er ikke nok til å redde prosjektet, dessverre.