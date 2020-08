«12 Years A Slave»-manusforfatter lager tegneseriebok viet Batman

John Ridley, som vant Oscar for manuset til «12 Years A Slave», sier det er stor sjanse for at hans kommende Batman-karakter vil være farget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

John Ridley, Oscar-belønnet manusforfatter, skal skrive en ny «Batman»-serie der karakteren høyst sannsynlig vil være ikke-hvit. Foto: AP

NTB

I Christopher Nolans «Batman»-filmer spilte Morgan Freeman rollen som Lucius Fox. Foto: AP

– Jeg tror det er ganske trygt å si at dersom jeg skriver Batman, er det antagelig mer enn 47 prosent sannsynlighet for at han kommer til å være en farget person, sa Ridley med glimt i øyet da han deltok i en paneldebatt i regi av DC FanDome kalt «Legacy of the Bat».

Ifølge Hollywood Reporter bekreftet DC Comics-forlegger Jim Lee at det kommer en miniserie i fire deler av et nytt blad viet Batman, som John Ridley og tegneren Nick Derington skal lage. Handlingen fokuserer på familien til Lucius Fox, som er Batmans forretningsfører i Wayne Enterprises – og i Christopher Nolans filmer er spilt av Morgan Freeman.

– Dette er en familie som har hemmeligheter, og som har holdt ting hemmelig fra hverandre. Det er en litt annerledes dynamikk enn den Batman vi har pleid å se, lyder det fra Ridley, som også laget TV-serien «American Crime».

I DC Comics-universet har Luke Fox, sønn av Lucius, selv slåss mot kriminalitet under navnet Batwing. Og fanbasen har ifølge bransjebladet lenge summet av ryktene om at Luke Fox faktisk vil bli Batman.

John Ridley skal også bidra med en kort historie i en septemberantologi kalt «Batman: The Joker War Zone» , hvor Luke Fox også vil dukke opp.