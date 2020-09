Like tøft etter nesten 30 år

Trioen er tilbake etter sju år og to soloalbum fra Hersh.

Kristin Hersh er midtpunktet i Throwing Muses. Med seg har hun Bernard Georges, til venstre, og David Narcizo.

Throwing Muses: «Sun racket» (Fire)

Da Throwing Muses så dagens lys i Newport i Rhode Island i 1981, var det med stesøstrene Kristin Hersh og Tanya Donelly i front. Donelly og bassist Fred Abong hoppet av i 1991 for å danne Belly. Hersh hentet inn Bernard Georges og fortsatte sammen med trommis David Narcizo.

Nå har Donelly slått seg sammen med The Parkington Sisters og synger andres sanger. Vakkert, men jeg foretrekker Hersh og hennes skurrende rock.

54-åringen har slitt med traumer og en splittet personlighet gjennom hele karrieren, men har kanalisert det gjennom suverene sanger. Åpningen «Dark blue» levner ingen tvil om at hun er tilbake, en herlig, tung låt frontet av en usedvanlig stilig stemme.

«Bywater» viser den andre siden av trioen, en saktebrennende ballade med leken koring og samtalen: «Who’s goldfish in the toilet?» «Don’t flush it. It’s Freddie Mercury».

«Kay Catherine» er røft vakker, mens avslutningen «Sue’s» er myk musikk før nattens mareritt.

Deilig.

Beste spor: «Dark blue», «Bywater», «Kay Catherine», «Sue’s».