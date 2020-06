TV 2 og Telia krangler i full offentlighet – mens kundene har svarte skjermer

Telia hevder de har sendt et svar som langt på vei skaper enighet mellom partene, mens TV 2 hevder det de har fått, er avslag på sitt tilbud.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TV 2 gikk i svart for nesten en halv million TV-seere søndag. Fortsatt har ikke kanalen kommet til enighet med Get om videre distribusjon av TV 2s kanaler. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Dette går faktisk ikke an, skriver organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i en epost til NTB om det siste utspillet til Telia.

Willand sikter til opplysninger hennes motpart gikk ut med offentlig fredag. Telia, som eier kabelselskapet Get, skal langt på vei har akseptert TV 2s tilbud, men ønsker å forlenge dagens avtale i mer enn et halvt år mens forhandlingene fortsetter.

TV 2 foreslo tidligere denne uka å forlenge avtalen i seks måneder, på samme vilkår som i dag, for å skape ro rundt de videre forhandlingene. Da forhandlingsfristen gikk ut søndag uten enighet, karakteriserte hun dem som uvanlig harde og beskyldte Telia for ikke være interessert å komme til enighet.

– Det Telia har gjort i dag er enten en kjempebrøler – eller bevisst mediestrategi. De har uansett avslått tilbudet som ville gitt seerne TV 2-kanalene tilbake. Også har de sagt noe annet til mediene, sier Willand.

Svarte skjermer

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til nesten en halv million kunder. Ifølge Kampanje skal TV 2 ha bedt om rundt 100 millioner kroner mer i året, mens Telia og Get skal ha svart med å tilby 100 millioner kroner mindre.

TV 2s kanaler gikk i svart ved midnatt søndag fordi Telia nektet å godta «TV 2s krav om å betale mye mer» for kanalene «når mer og mer av innholdet på kanalene gjøres mindre tilgjengelig», ifølge Telia.

– Vi har i dag meddelt til TV 2 at det vil være til kundenes beste at vi inngår en avtale basert på dagens prisnivå med et noe lengre tidsperspektiv enn hva TV 2 foreslo. Det vil gjøre at kundene våre igjen kan se på TV2s kanaler samtidig som partene kan snakke videre for å finne fram til en varig langsiktig løsning, skriver kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i en epost.

«Hengte seg opp i systemet»

Problemet er bare at TV 2, som sendte sitt siste tilbud onsdag, ikke hadde fått noe svar fra Telia da kommunikasjonsdirektøren gikk ut offentlig to dager senere. Da VG begynte å undersøke saken, medga Lunde at det «dessverre ser ut til at eposten med forslaget hengte seg opp i systemet».

Willand sa fredag kveld til avisen at de allerede nå kan se at tilbakemeldingen fra Telia er «noe helt annet enn en enighet». Telia-sjefen vil ikke kommentere hvor lang forlengelse Telia ønsker eller andre detaljer i forslaget.

– De har avslått vårt tilbud, og kommet med et nytt forhandlingsutspill. Vi skal selvfølgelig gå gjennom tilbudet og svare ordentlig, sier Willand.

Imens forblir TV 2s kanaler borte fra skjermene til 480.000 Get-kunder.