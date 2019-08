– Vi innser at det er vår feil at det ikke har blitt noe av den eneste fornuftige kommunesammenslåingen på Nord Jæren: Stavanger og Sandnes. Dette er vårt forsøk på å bøte på skaden. Vi håper at denne sangen kan smelte de sårede Sandnes-hjertene, sier Pål Mangor Kvammen.

Lyse og Kvammen har fått med seg Per Inge Torkelsen, Sally Nilsson, Gretelill Tangen, Marianne Holter, Espen Hana, Ove Storland, Torfinn Nag, Elisabeth Berg, Sigrun Eriksen, Kristin Svensen og og ikke minst Jan Hauge (på Sandnes-gauk) for å framføre den ektefølte unnskyldningen til Stavangers vennskapsby Sandnes. Også hunden til Espen Hana, Dennis, bidrar til å bygge bro.

– Jeg utfordrer alle til å prøve å krenke meg

Melodi og idé har de lånt fra klassikeren «Sammen for livet», og duoen bak sangen ønsker virkelig å lege eventuelle sår mellom de to byene.

– Den dårlige samvittigheten har plaget oss i alle år, og vi måtte bare gjøre noe. Vi slår et slag for samarbeid, for Stavanger trenger landområder - og Sandnes trenger vett. Det eneste riktige er samarbeid, sier Kvammen, og strekker ut en forsonende hånd.

– Sandnes har alltid ønsket å være en bydel i Stavanger, og det må de få lov til. Denne regionen trenger bare én ordfører, og så lenge det ikke er Wirak eller Borgli, er det samme hvem fra Stavanger som får jobben. I Stavanger trenger vi også Ingebrigtsen-brødrene. Og Lura Turistheim.

– Tror du denne sangen kan tippe vektskålen i spørsmålet om kommunesammenslåing?

– Ja, absolutt. Når folk i kulturlivet tar politisk ansvar, da har de alltid enorm gjennomslagskraft. Vi tar det for gitt at det er denne sangen som fører til at vi blir én kommune

Husker du «Kor i helsikken e Sandnes»? Her er den 20-år gamle sangen som nå har fått sin oppfølger: