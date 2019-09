Mest russisk fra ny sjefdirigent i SSO

Fakta: Stavanger symfoniorkester Verk av Irgens-Jensen, Prokofiev og Tsjaikovskij. Andrei Korobeinikov klaver, SSO, dir. Andris Poga. Konserthuset 5. september

1 2 3 4 5 6

Kanskje var det for også å fremføre noe norsk, at den nye sjefdirigenten, Andris Poga, hadde satt Irgens-Jensens Bols vise på programmet. Dette ultrakorte stykket som er fint instrumentert, var likevel, i forhold til de to hovedverkene, nokså malplassert.

En tour de force

Ellers hadde Poga valgt et russisk program: Prokofievs klaverkonsert nr. 2 og, etter pause, Tsjaikovskijs symfoni nr. 4. Prokofievs klaverkonsert nr. 2 (fra 1912/13) ble en skandale-konsert da den ble uroppført i Pavlovsk med komponisten selv som solist. Med en provoserende hard harmonikk og ekspresjonistiske effekter var den et bevisst angrep på lyttevaner hos den gjense konsertgjenger, ja en veritabel ørefik for den offentlige smak. Men ingen piper, roper ukvemsord eller forlater konserten i dag når de hører denne konserten i utgaven fra 1923 som er en tour de force for solisten.

Og Andrei Korobeinikov viste seg fullt på høyden med dette teknisk særdeles krevende konserten der pianisten er «på» så å si hele tiden. Sammen med Poga og SSO ble den kjølige objektiviteten og den subjektive følsomheten som preger dette verket, holdt i en prekær balanse. I det lange solo-partiet i første sats ble vi vitne til en veritabel flom av toner som kunne gi en frysninger på ryggen. Scherzoen, med den toccata-lignende solo-delen i hurtige sekstendelsnoter, ble glitrende fremført. Det samme gjaldt finalen som har en barbarisk energi i bearbeidelsen av en russisk folkemelodi. SSO spilte hele tiden med presisjon og kraft. Ledet av en dirigent uten fakter og utenpåklistret temperament.

Korobeinikov ga villig et ekstranummer: Schumanns Aufschwung, men spilt for hurtig og overfladisk.

En symfoni på grensen til det hysteriske

Målt med Beethovens måte å utvikle motiver på eller Brahms sin utviklende variasjon, faller Tsjaikovskijs symfoni(er) gjennom: Her er ikke spor av utvikling i symfonisk forstand, bare en følge av repetisjoner og ultrakorte oppbygninger av klimaks etter klimaks, mange av dem med en hysterisk virkning. Den store stil, som tradisjonelt hører til symfoni-sjangerens estetiske idé, faller fra hverandre; det monumentale er bare en dekorativ fasade, og patos klistres på utenifra.

Men man kan vurdere verket på en annen måte, og det la Pogas og SSOs tolkning denne kvelden opp til: At Tsjaikovskij (bevisst?) oppgir symfoniformen, refererer mer til dans og sang, at verket er teatermusikk, noe opera-aktig som tillater plutselige vendinger og motsatt-virkende karakterer. Etter de fint spilte skjebne-fanfarene i begynnelsen av symfonien fulgte strykerne opp med en umiskjennelig Tsjaikovskij- sound. Her var en god balanse mellom blåsere og strykere, og det preget tolkningen som helhet. Den nesten lidelsesfulle emosjonelle intensiteten, i vekselvirkning med aggressiv munterhet, ble nedtonet og plastisk utformet. Den langsomme satsen, en sorgtung sangmelodi, ble grasiøst fremført. Og i scherzoen, kaleidoskopisk i sine fargekontraster, var det bare å beundre pizzicato-spillet (en klimpring på strengene som her ligner balalaika). I finalen, som skal spilles hurtig og con fuoco (med ild), var det en voldsom temperatur, men det er ikke til å unngå at emosjonelle kraften her er alt annet enn sublim.

Andris Poga leverte i sin gjesteopptreden denne torsdagskvelden grundig gjennomarbeidede tolkninger sammen med SSO. Han applauderte med rette orkesterets medlemmer og fikk selv, sammen med orkesteret, stor og fortjent applaus.