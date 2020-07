Pete Dohertys bilde av Kate Moss, malt med hans eget blod, går under hammeren

Pete Dohertys selvportrett fra 2007 som også viser hans daværende kjæreste, supermodellen Kate Moss, går under hammeren på en nettauksjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Pete Doherty har tegnet et selvportrett av seg selv som maler sin daværende kjæreste Kate Moss – og med sitt eget blod. Nå auksjoneres det bort på nettauksjon i Storbritannia. Foto: Paul Fraser Collectibles / handout

NTB

Pete Doherty og Kate Moss var på et tidspunkt forlovet. Foto: AP

Det spesielle er at musikeren og kunstneren Doherty brukte sitt eget blod i tillegg til fargestifter. Motivet viser ham mens han tegner Moss, som ligger utstrakt på en sofa. Han ga det selv bort til nåværende eier.

Pete Doherty og Kate Moss var sammen i årene 2005 til 2007, og var på et tidspunkt forlovet.

– Pete Dohertys blodmalerier faller ikke i alles smak. Men om det gjør det, så er dette et av de beste som er å få tak i. Ikke bare avbilder det et av de mest stormfulle kjendisforholdene på åttitallet, det har heller aldri vært vist offentlig tidligere. Jeg forventer mye interesse, sier Daniel Wade, sjef for Paul Fraser Collectibles.

Nettauksjonen avsluttes 30. juli, og Wade tror han kan få mellom 60.000 og 90.000 kroner for blodmaleriet. Men foreløpig har ingen lagt inn bud.

Da et maleri Pete Doherty og Amy Winehouse laget sammen, et selvportrett i hennes blod, ble auksjonert bort i 2012, kalte Doherty ifølge The Independent teknikken for «arteriesplatter» – der han sprutet blodet enten fra en sprøyte eller direkte fra et kutt han lager i fingeren

– Blod spiller stjernerollen i mitt arbeid. Svette og tårer venter ofte i utkanten, sa Libertines-sjefen da.