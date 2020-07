Forfatternes egne anbefalinger: Disse ti internasjonale klassikerne bør du lese i sommer

Hva får Jørn Lier Horst til å grøsse? Hvorfor digger Zeshan Shakar en møkkete bok? Og hvilken bok er det Agnes Ravatn stadig vender tilbake til?

Tove Nilsen, Zeshan Shakar, Agnes Ravatn og Tom Egeland er bare noen av de kjente norske forfatterne som gir deg sine personlige sommerfavoritter. Foto: Kollasj Aftenposten

Lurer du på hva du skal lese i sommer?

Ti kjente norske forfattere skriver om en moderne klassiker de mener det er verdt å bruke sommermånedene på.

Nina Lykke anbefaler Sommeren med Monika (Per Anders Fogelström)

Nina Lykke (f. 1965) er kjent for sin samfunnssatire i romanene «Nei og atter nei» og «Full spredning». Foto: Andrea Gjestvang

Det er vår, det er Stockholm, det er tidlig 1950-tall, og i «en av disse gatene med lave, stygge rønner» møter lagergutten Harry og Monika fra grønnsakslageret hverandre på avholdskafeen Tier’n. De to ungdommene tar båten ut i skjærgården, og etterpå er ingenting det samme.

Sommeren med Monika av Per Anders Fogelström (1953) er en nydelig, melankolsk fortelling om Stockholm, ung kjærlighet og en helt annen tid.

Jørn Lier Horst anbefaler Jernvognen (Stein Riverton )

Jørn Lier Horst (f. 1970) er krimforfatter og tidligere etterforskningsleder, kjent for blant annet Wisting-serien og ungdomsserien Clue. Foto: Heiko Junge

En virkelig sommerklassiker er Stein Rivertons Jernvognen fra 1909. Historien utvikler seg fra sommeridyll til en av de mest spennende bøkene jeg har lest. En av gjestene ved et landlig pensjonat blir funnet drept. Det finnes ikke spor etter morderen, men så høres Jernvognen igjen, den som ifølge sagnet er ute og kjører når noen skal dø ...

Med en snedig oppbygd historie, mesterlige naturskildringer og helt spesielle rammer rundt handlingen sniker fortellingen seg inn under huden på deg.

Agnes Ravatn anbefaler Doktor Glas (Hjalmar Söderberg )

Agnes Ravatn (f. 1983) er kjent for «Veke 53», «Dei sju dørene» og «Fugletribunalet», som ble teater og solgt til flere land. Foto: Marius Viken

Eg vil trekke fram Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (1905). Den illusjonslause og sørgmodige doktor Glas er ein fin person å vere saman med der han går rundt i dei ferietomme gatene i ein uendeleg varm stockholmssommar ved starten av førre hundreår. «Mig gick livet förbi», ser ut til å vere hans indre omkved der han sit på kafé, les aviser og drikk limonade og samtalar med sine to venner Birck og Markel. Og heile tida tenker han på fru Helga, som har bede om hjelp til å bli kvitt sin motbydelege ektemann, pastor Gregorius.

Eg vender stadig tilbake til denne boka, og det må det vere ein grunn til, utan at eg kjenner behov for å vite grunnen. Liv, jag förstår dig inte, som doktor Glas seier.

Zeshan Shakar anbefaler Trainspotting (Irvine Welsh)

Zeshan Shakar (f. 1982) fikk mye oppmerksomhet for oppvekstromanen «Tante Ulrikkes vei» fra Stovner i Oslo. Snart kommer oppfølgeren «Gul bok». Foto: Dan P. Neegaard

En bok jeg stadig vender tilbake til, er Trainspotting av Irvine Welsh (1993). Historien om en gjeng rusmisbrukere fra Edinburgh er ikke den mest velskrevne boken du vil lese. Er du på jakt etter poetiske setninger og vakker billedbruk, finner du lite av det her.

Det er en møkkete bok, så møkkete som bare et toalett på en arbeiderklassepub i Storbritannia kan være. Den er brutal, men også komisk, en fremragende tidskoloritt over 90-tallet, på baksiden av Cool Britannia, hvor fattigdom, lugubre ravepartyer, dopkultur og hooliganismen rår.

Tom Egeland anbefaler Hundre års ensomhet (Gabriel García Márquez )

Tom Egeland (f. 1959) er oversatt til 24 språk og særlig kjent for bøkene om arkeologen Bjørn Beltø. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Verdenslitteraturen er full av klassikere som du skulle ha lest. Mine vaklende stalagmitter av uleste bøker er skyhøye. Et verk som aldri slutter å imponere meg, er Gabriel García Márquez’ Hundre års ensomhet (1967).

I det ytre handler historien om den fargerike familien Buendía og den colombianske landsbyen Macondo – men samtidig er dette en roman om deg og meg og den forunderlige verden vi lever i.

Hanna Stoltenberg anbefaler Miss Lonelyhearts (Nathanael West)

Hanna Stoltenberg (f. 1989) fikk i år Tarjei Vesaas’ debutantpris og Osloprisen for sin roman «Nada». Foto: Julie Pike / Gyldendal

Miss Lonelyhearts av Nathanael West (1933) er en beksvart komedie på knappe 60 sider satt til New York under de harde 30-årene. Tittelkarakteren er en deprimert og alkoholisert mannlig journalist som skriver en rådgivningsspalte i avisen der han jobber. Erkjennelsen av at han ikke kan hjelpe de desperate brevskriverne, driver ham ut gatene og inn i vanviddet.

En nådeløs, skarp og morsom roman om fremmedgjøring og frelse, som jeg stadig vender tilbake til. Ikke klassisk sommerlesning, kanskje, men desto bedre å lese i skyggen.

Jan Kjærstad anbefaler Til fyret (Virginia Woolf)

Jan Kjærstad (f. 1953) regnes som en av våre mest sentrale prosaforfattere. Trilogien «Forføreren», «Erobreren» og «Oppdageren» er særlig kjent. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Hvis du ikke har lest Til fyret av Virginia Woolf (1927), må dette være den optimale sommerlesning. Ikke bare fordi handlingen er lagt til en ferie hvor familien Ramsey med venner befinner seg i et hus ved kysten, men fordi det er en av de beste romanene som er skrevet noensinne.

Virginia Woolfs evne til å trenge inn i menneskers bevissthet er uten sidestykke. Ingen kan som Woolf vise hvordan hvert minste gjøremål kan vare en evighet, og hvordan tusener av ideer krysser gjennom bevisstheten i løpet av en dag. Leser du Til fyret, vil du tenke at du har vært en hårsbredd fra å oppdage hva livet er. Bare det å se lyset over havet vil kunne få deg til å si: Det er nok!

Adelheid Seyfarth anbefaler Mors og fars historie (Edvard Hoem)

Adelheid Seyfarth (f. 1963) fikk gode kritikker for «Fars hus» og har i sine siste romaner beskrevet utkantsamfunnet på Finnskogen. Foto: Snare Knut

Jeg vil gjerne foreslå Mors og fars historie av Edvard Hoem (2005). Hoems virkelighetslitteratur, om man skal kalle det det, er ikke spekulativ, den er vakker og noe å strekke seg etter. Nå skal den leses igjen før jeg selv begynner å skrive min neste roman.

Hoem lar sine karakterer utfolde seg i norske bygdemiljøer, i sine senere bøker er han også innom mitt eget bygdedistrikt. Det får en til å tenke på hva som er forskjellene på å få et barn med en tysk soldat, som vi leser om det hos Hoem, og å få et barn med en afrikansk student, slik min mor fikk det, den gang det å få barn med en mørkhudet person var uhyrlig og utenkelig.

Kjartan Fløgstad anbefaler Kjærlighet i koleraens tid (Gabriel García Márquez)

Kjartan Fløgstad (f. 1944) er en sentral og prisbelønt forfatter, kjent for «Dalen Portland», «Grand Manila» og den nyeste, «Due og drone». Foto: Finn Vaaga

På kort tid tar livet under pandemien til å fortona seg endå fjernare enn kvardagen før koronaen kom til verda. Då er kanskje ikkje bøker om einsemd, pest og kolera fristande lesestoff.

Men uansett tema toler nokre romanar å bli lesne til alle tider. Det gjeld to av bøkene til kolombianaren Gabriel García Márquez, Hundre års ensomhet (1967) og den eg vil gi mi beste anbefaling i dag, det modne meisterverket Kjærlighet i koleraens tid (1985), om den store kjærleiken som overlever vanskelege tider.

Tove Nilsen anbefaler Sommerboken (Tove Jansson)

Tove Nilsen (f. 1952) har vunnet priser for «Øyets sult» og «Nede i himmelen» og kom sist med boken «Himmelske tilstander». Foto: Signe Dons

Hver sommer får jeg lyst til å lese Sommerboken av Tove Jansson (1972). Det er en fortelling om lille Sofia og farmoren, som tilbringer sommerukene på en øy i den finske skjærgården. Der utforsker de alt fra drivgods til kjærlighetens vesen. Farmoren er så gammel at hun kan tillate seg å leke igjen, mens Sofia kan kunsten å spille voksen.

Å fange sommerens vesen er umulig, like fullt har Tove Jansson klart det i denne boken som jeg aldri blir ferdig med. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den, eller lest i den, men hver gang oppdager jeg noe nytt, og hver gang blir jeg like glad for at denne boken finnes.