Man lever til man dør

Kjersti Anfinnsen: De siste kjærtegn. Roman. 143 sider. Kolon.

Da Kjersti Anfinnsen (1975) i 2012 debuterte med romanen «Det var grønt», hadde den en mannlig førtiårig mannsstemme som jeg-forteller, en ufyselig misantrop og egoist av en unnasluntrer, en uflidd, hensynsløs og illeluktende tannlege uten andre interesser enn tennis på tv og horer på salg. Det var dyster lesning.

Årets «De siste kjærtegn» handler heller ikke om et lykkelig menneske, men i motsetning til hovedpersonen i debutromanen er hun i sin seine livsfase ganske annerledes velstelt, vital og handlekraftig, og i tillegg forsiktig optimistisk humørfull: Etter 35 år som internasjonalt berømt og etterspurt hjertekirurg, sitter norske Birgitte Solheim nå i høy pensjonsalder alene i sin parisiske leilighet og har aldeles ikke tenkt seg tilbake til Norge, heller ikke for å besøke den like avfeldige søsteren sin til høytidene – aller minst det.

Hun kunne imidlertid tenke seg en kjæreste og elsker. Men selv i en datatid er ikke utsiktene for en kresen og kravstor kvinne til å treffe en egnet mann særlig lyse, skrøpelig og lite førlig som hun er, bl.a. avhengig av å få sin frisør på hjemmebesøk (hun vil være velstelt på håret også under sin parykk, som nok frisøren vil dandere på gunstigste vis).

I «De siste kjærtegn» forteller hun i jeg-form og med egen stemme om dagene sine i en siste søken etter en kjærlig og klok manns nærhet, kjærtegn og sex. Hun venter seg ikke mye. (Hun har for lengst konstatert at «I alle ekteskap fins det en tosk», og i det store og hele skulle man ikke tro at menneskeheten får høyere og høyere intelligens «når man omringes av tåpeligheter». «Samtidig ramler folk i døden mens de fotograferer seg selv.» Så mye for selfie-samfunnet.)

«De siste kjærtegn» skifter mellom den bitter-søte skildringen av det som skal utvikle seg til et varmt, vart og vanskelig forhold til en mann, og en uendelighet av perfide utvekslinger mellom henne og søsteren i Norge. De siste slutter ikke før naturen krever det. Og ellers «må det bli som det blir», siden det nå «er som det er». Kjersti Anfinnsen sier det ømt og krast for henne, i en flott roman - i det minste for alle lesere på livets oppløpsside. «Da sier vi det sånn.»