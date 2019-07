Nedtelling på landeveien

1 2 3 4 5 6

Sverre Henmo: På vei hjem. 251 sider. Roman. Gyldendal.

Problemene i Sverre Henmos (1968, debut 1999) roman «På vei hjem» er i ferd med å ta knekken på den jeg-fortellende hovedpersonen Magnus. Han har nok fordelen av å føre ordet og utdype dem selv, slik han ser dem der han befinner seg i sitt livs krise. Og mens han gjør det over romanens 250 sider, oppnår han å tegne et ikke alt for flatterende selvportrett og skildre et ekteskap mot undergangen.

Krisen han er i, er tredobbel: En ting er at han skal forsøke å svelge forsmedelsen, skuffelsen og misunnelsen over at han ikke fikk rektorstillingen på skolen sin – den gikk til en kollega han betrakter som sin pedagogiske mindremann. Verre er det at han i dag, som alle dager, gjennom mange år allerede, fortæres av ønsket om å bli biologisk far, og nå er tida er ferd med å løpe fra kona, Thale, og ham.

I det romanen åpner, ankommer de familiehytta på fjellet for et kort helgebesøk. Den er både fuktig og primitiv, men for Thale et familieklenodium etter hennes far, som hun vil de skal overta eierskapet av og kjøpe broren hennes ut. Jeg-fortelleren kan for egen del ikke se for seg at han i fortsettelsen gjennom helger og i alle ferier skal være gjeldtynget vedlikeholdsarbeider der. Eller: det er nettopp det han kan.

Han har ikke fått seg til å sette foten ned for hytteovertakelsen. Han har heller ikke fortalt henne om fiaskoen med jobbsøknaden. Og han innser at Thale ikke har noen fortærende lengsel etter et barn med ham – for hun har allerede sin sekstenårige sønn, stesønnen hans, Georg. Ellers gjør hun det godt i forretningslivet fra sitt «showroom» (butikken) der hun selger «baderomsgarnityr».

Han er kanskje en tørrpinn, en ambisiøs og snusfornuftig moralist, og helt sikkert holder han ting inne til han er i ferd med å revne. Ikke før har de denne helgen kommet fram til hytta, før de får melding om at sønnen er hasteinnlagt på Ullevål sykehus, men ikke hva som har forårsaket det, kanskje er det livstruende. Størstedelen av romanen handler så om tilbaketuren til Oslo, der kapitteloverskriftene måler distansen som er igjen, mens det som sviver i hodet på Magnus, går tilbake år for år, til sammen nesten tolv, med Thale.

Det har blitt en elegant, en fartsfullt akselererende, historie om et liv i revers. Fortvilelsen og rådvillheten snakker gjennom jeg-fortelleren, som setter siste punktum ved en effektfullt åpen slutt.