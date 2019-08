Sommeren blir bedre med reggae

1 2 3 4 5 6

Inna de Yard: «Inna de Yard» (Wagram/Playground)

I november vedtok Unesco å føye reggae til sin verdensarvliste. Dermed havner sjangeren i samme båt som Bryggen i Bergen, vestnorske fjordlandskap, Taj Mahal, Machu Picchu og annet som FN-organisasjonen ønsker å beskytte og opplyse om.

Det er vel fortjent. Reggae stammer fra Jamaica, som en arvtaker etter ska. Etter sigende skjedde dette sommeren 1966, da det ble for varmt å danse til den raskere ska-takten.

Det er i hvert fall en god historie. Reggae var uansett kommer for å bli, godt hjulpet av den økende populariteten til Bob Marley. Han var bare 36 år da han døde i 1981, men flere av sjangerens tidlige utøvere holder det fortsatt gående.

Paris ligger et godt stykke fra Kingston, men det franske plateselskapet Wagram har sørget for å la sola skinne på en gjeng fra Jamaica. De kaller seg Inna de Yard, og kjernen består av fire veteraner.

Wagram

Ken Boothe (71) var på plass da reggaen oppsto, og han hadde sin store periode som radiovennlig soloartist på 60- og 70-tallet.

Cedric Myton (72) er kjent for sin falsett-sang. Han var med i flere grupper, før han i 1977 ga ut av et av reggaens beste album som en del av trioen The Congos. «The heart of the Congos» var forøvrig produsert av Lee «Scratch» Perry, en annen reggae-legende som fortsatt holder det gående, 83 år gammel.

Winston McAnuff (62) var en godt bevart hemmelighet på Jamaica inntil han fikk seg et navn i Frankrike i 2002.

Kiddus I (74) er døpt Frank Dowding Jr. Han er mest kjent for sin opptreden i reggaefilmen «Rockers» fra 1978.

For to år siden debuterte prosjektet med albumet «The soul of Jamaica», som også inkluderte en rekke andre store reggaenavn. Flere av disse er også med på oppfølgeren, inkludert Horace Andy (68) som besøkte Folken for to år siden.

Han er kjent for sin versjon av «Ain’t no sunshine», en sang som gjentas på fint vis her. Det er gjennomgangstonen for hele albumet: De henter fram sine mest ikoniske sanger, og de synger dem bra. Kompet er solid, men ikke overdrevet for å skjule eventuelle skavanker.

Det betyr at vi får Myton i «Row fisherman», McAnuff i «Malcolm X», Boothe i «Everything I own» og Kiddus I i «Survive». Flotte låter den gang, flotte låter nå.

Det er flere godbiter underveis. Judy Mowatt synger «Black woman», hentet fra hennes 40 år gamle solodebut. Hun var med i I-Threes, trioen som ble dannet for å kore Marley.

The Viceroys framfører sin 60-tallshit «Ya ho», selv om bandleder Wesley Tinglin døde i fjor, 75 år gammel.

De nye versjonene overgår ikke de originalene innspillingene, men de har deilige detaljer som gjør at de lever. Det er til og med blitt film av dem, i regi av Peter Webber.

En fin side ved Inna de Yard-prosjektet er at også nye stemmer fra Jamaica slipper til. Blant disse er Derajah og Kevor «Var» Williams.

De slipper til mot slutten, og Derajahs «Tribute to my sister» og Vars «Live good» er gode grunner til å lytte seg gjennom hele albumet. Hør også 36 år gamle Jah 9 på «Black woman» sammen med Mowatt.

Verdensarven lever videre.

Beste spor: «Malmcolm X», «Row fisherman», «Be careful», «Tribute to my sister», «Speak softly love», «Live good».