Delt omsorg, men ikke delt sorg

Helga Feiring: Delt omsorg. Roman. 216 sider. Aschehoug.

Hva kan man egentlig kreve av mennesket når man velger å få barn sammen? At hen stiller opp for deg mens du går gravid, at dere skal holde sammen i barselperioden, et økonomisk sikkerhetsnett til barnet begynner på skolen?

Hovedpersonen i Helga Feirings roman «Delt omsorg» stiller seg disse spørsmålene når samboeren Endre forlater henne. Først i romanen står Norunns versjon. Vi får ikke grunnen til at Endre dro, men i stedet konsekvensene av dette. Omsorgen for treåringen deres må deles. Norunn blir alenemamma 50 prosent av tiden, helt alene den resterende tida. “Jeg vet ikke hva som er verst, den uka jeg er alenemamma, eller den uka jeg bare er alene”, sukker hun, og vet at det ikke er helt riktig å si. Hun skal jo synes det er best å være med barnet. Men nå må hun lage rutiner for den tosomme tilværelsen, samtidig som hun skal bearbeide sorgen, gå på fest, skrive masteroppgave, komme seg videre, deite. Skjønt, det siste går lett i disse Tinder-dager. Men hvordan skal hun egentlig kunne stole på noen igjen.

“Men er du ikke sint, hvorfor blir du ikke sint?” spør menneskene rundt Norunn. Det hadde vært rimelig å bli forbanna når du har båret fram noens barn, og de forlater deg. For mens Norunn har gått gravid og hatt permisjon, og med det utsatt sine studier og sin karriere, har Endre fullført og er i jobb. “Og så sitter du her uten penger og uten sted og bo, det er bare så klassisk kvinnesituasjon!” roper moren til Norunn, for sagaen har gjentatt seg, moren var selv i en slik situasjon.

Helga Feirings debutroman viser fram det ubarmhjertige vilkåret familieforøkning skapes under. Det er mor som bærer fram barnet, som mister kroppen sin og må sette alt på vent. Da bør man kunne kreve at den andre blir. Men man kan ikke det.

Feiring tegner opp gjenkjennelige mennesker og scener. Å lese om Norunns famling og fortvilelse vekker medlidenhet, men det er også en slags varsel. Kan hende kjærligheten er størst, men det betyr ikke at den er evig. Kanskje er Endres versjon en annen.