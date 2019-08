Tommy Ellingsens «Drive» til Henie Onstad Kunstsenter

– Norsk fotografi har en stigende posisjon internasjonalt, samtidig som det fotografiske miljøet på hjemmebane er i vekst, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Tommy Ellingsens prosjekt Drive ble påbegynt i 2012, rundt fem år etter at det økonomiske systemet på Island kollapset. Bildeserien tar for seg konsekvensene dette har hatt for de unge i landet. Etter lengre opphold på Island har Ellingsen kommet inn i miljøene til ungdommen som ble igjen. Fotografiene som vises ved kunstsenteret vektlegger landskaps- og naturmotiver.

Prosjektene som vises er muliggjort gjennom støtte fra Fritt Ord og Norwegian Journal of Photography (NJP). Bildene som er med i utstillingen vil også komme i bokform.

Les mer om utstillingen her.