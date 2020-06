Fem sterke navn kappes om artistenes egen pris

Fieh, Jakob Ogawa, Valkyrien Allstars, Emilie Nicolas og Kristian Kristensen er nominert til årets Bendiksenpris på 100.000 kroner.

I samme uke som Emilie Nicolas slipper sitt tredje album «Let Her Breathe», er det også klart at hun er blant de fem nominerte til den gjeve Bendiksenprisen. Foto: Gitte Johannessen / NTB

– I år er det spesielt utfordrende å velge kandidater til Bendiksenprisen. En samlet norsk artistbransje er i knestående på grunn av koronakrisen. Styret i GramArt føler derfor et spesielt stort ansvar når vi har valgt årets kandidater, uttaler styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen.

Det er GramArt som deler ut Bendiksenprisen, oppkalt etter nestoren Arne Bendiksen, og ment å være et bidrag til en artist som er kommet et stykke på vei i karrieren. Styret – som alle selv er artister – landet etter en samlet vurdering av både karrierer, utgivelser og liveopptredener på de fem, som karakteriseres som «svært gode kandidater».

– Det er med stor glede vi ser talentet og skaperkraften til norske artister i den vanskelige tiden vi er inne, sier Peersen.

Bendiksenprisen deles ut for 11. gang i år, og på grunn av koronasituasjonen nå digitalt i en seremoni fra Sentralen 25. juni som vil strømmes via GramArts Facebook-side.

Tidligere vinnere er Karpe (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012), Monica Heldal (2013), Highasakite (2014), Spidergawd (2015), Bow To Each Other (2016), Honningbarna (2017), Ola Kvernberg (2018) og Ivan Ave (2019).