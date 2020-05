19 søkere til digitale prosjektmidler

Gladmat, Janove Ottesen og Stavanger kunstmuseum er blant dem som har søkt støtte fra Stavanger kommune og Filmkrafts digitale og tverrfaglige samarbeidsprosjekt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det blir ikke denne typen Gladmat i år. Nå har festivalen søkt penger fra kommunen og Filmkraft til et digitalt formidlingsprosjekt. Foto: Kristian Jacobsen

Kine Hult Journalist

Det har kommet inn 19 søknader til utlysningen, som hadde søknadsfrist 5. mai. Listen viser et bredt spekter av sjangere og næringer.

Gladmat-festivalen står bak en av søknadene. Med tanke på at det ikke blir mulig å gjennomføre festivalen på vanlig måte i år, har daglig leder Maren Skjelde søkt om støtte til å utvikle et digitalt tilbud som en del av årets festival. Det er blant annet snakk om å lage et tv-program hvor forskjellige kokker og produsenter kobles sammen mens de lager mat. Et annet punkt er å lage digitale matkurs for barn.

Filmavdelingen AS fra Randaberg har søkt om midler til et lokalt, digitalt teaterprosjekt, sammen med de lokale frilans-skuespillerne Emilie Hetland, Cato Skimten Storengen og Ole Christoffer Ertvaag.

Den kjente Oslo-baserte musikeren og komponisten John Erik Kaada fra Stavanger har søkt om støtte til å utvikle et stort sample-bibliotek, og ser for seg å spille inn samples av ulike instrumenter, blant annet i Stavanger konserthus og på Utstein kloster.

Stavanger kunstmuseum har søkt støtte til prosjektet «Skyer i 360o» i samarbeid med Screen Story, et prosjekt som kort fortalt går ut på å filme en utstilling med 360o-kamera og skape en digital omvisning hvor fagpersoner snakker om verkene.

Et annet kjent navn på listen er Janove Ottesen, her representert gjennom selskapet Spindelvevriff AS, som har søkt støtte til et prosjekt som har fått navnet «Kameleonen & Det sorte karneval».

Disse har søkt

Dette er hele søkerlisten, slik den framstår på kommunens hjemmesider i skrivende stund:

Destino AS: Rastløs Lise Behne Eie: Konseptalbum Humans Ananda Serné: Flowers for the Sleepless John Erik Kaada: Wrongtools Kristoffer Berre Alberts: Pandemic Kitchen Anna Ihle: Doggie Day Care for Leo Beagle Boy Liv Catrine Runesdatter: Fugler Serrano Creative Solutions Gonzalez: Urban Hands - Telegenic Filmavdelingen AS: Feit, fit og alkoholisert – tilstand Norge Stavanger kunstmuseum: Skyer i 360` Gladmat AS: Digitalt tilbud under årets alternative Gladmatfestival Kristoffer Berre Alberts: Access All Areas Simen Kiil Halvorsen: Isolasjonssonetter Filmstasjonen AS: Paal Nilsen Love - Stavanger live Spindelvevriff AS: Kamelonen & Det Sorte Karneval TV Vest AS: Scene Vest ARTPEAS AS: Kontekstuell interaksjon i bybildet Piraya Film AS: Piraya Retrospektiv Signe Christine Urdal: Stemmer fra Nablus

Fornøyd med bredden

– Vi er godt fornøyde med 19 søkere, ikke minst siden alle representerer minst tre aktører. Det er kjekt å se at de representerer et så bredt spekter, sier prosjektleder Helene Ødegaard i Stavanger kommune.

Hun forteller at det har kommet inn seks-sju søknader innenfor musikk, fire-fem innenfor visuell kunst, tre-fire innenfor film, én festival og litt scenekunst.

– Det var kjekt å se at søknadene fordelte seg relativt jevnt over forskjellige felt, og bredden i samarbeidsprosjektene er imponerende, sier Ødegaard.

Kommunen offentliggjør hvem som får tilskudd på mandag.