Helge Olav Øksendal har byttet ut Stavanger med Berlin og er i gang med et album.

Uxzendahl er Helge Olav Øksendal. Foto: Geir Egeland

Publisert: Nå nettopp

Platen vil få navnet «Uxzendahl: New morrow». En ny singel derfra er nå ute. Øksendal har tidligere gitt ut plater under navnet HOH, men nå er det Uxzendal som gjelder.

«Do ya» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Do ya – Uxzendahl

Sleeping without you is a dragg – Swap Dogg

Slip into character – Sondre Lerche & The Silver Lake Chorus

Love is love – Artists for Peace

How to fight loneliness – Kacy & Clayton

No time for love songs – The Mastersons

The river runs both ways – The Lilac Time

Last night in Montana – Elijah Ocean

Web in front – Ben Lee

Why lady why – JD McPherson

Reset Sunday morning – Label

Young at heart – Dan Reeder

Proof of life – Jung Shackleton & Buck Meek

Let it roll – Sam Doores

Köksevangelium – Darya & David Ritschard

Dead man can do – Ledfoot

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.