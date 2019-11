Slutt på franskkurs i Løkkeveien

– I løpet av de siste 38 årene har vi undervist rundt 10 000 nordmenn i fransk, og vi har vært en viktig brobygger mellom franskmenn og nordmenn. Det er utrolig trist at vi nå må stenge dørene, sier Marc Ordaz, som er daglig leder hos Institut français i Stavanger.

Stenger dørene neste år

Institutt français, tidligere Norsk-Fransk Kultursenter, ble etablert i Norge på 80-tallet, og holder til i Oslo og Stavanger.

Det er det franske utenriksdepartementet som har driftet kultursentret, og det er også de som har besluttet at virksomheten må stenge dørene fra juni 2020.

Nedleggelsen skjer på tross av president Emmanuel Macron uttalelse i mars i år om å løfte fransk som verdensspråk.

– I Oslo ser de på muligheten med å åpne en helt ny språkskole. Vi vil også forsøke å få til et best mulig tilbud her i Stavanger, men det er for tidlig å si noe mer på nåværende tidspunkt.

Blir franskkurs

Instituttet har to faste ansatte og elleve vikarlærere i Stavanger, som obber med å tilby franskkurs. De har også et medietek og utstillingslokale i Løkkeveien.

– Det vil bli franskkurs neste år, men ingenting etter juni. Da må vi dessverre stenge dørene, sier Ordaz, som forteller at kultursenteret har vært bidragsyter til flere arrangementer i Rogaland.

– Vi har blant annet vært med på å støtte konserter i Utstein Kloster, Maijazz og Nuart festivaler. Vi har også hjulpet flere studenter med utveksling til Frankrike.

– Fransk kulturtilbud forsvinner

I år ble også Den franske skolen i Stavanger lagt ned. Det var energiselskapet Total som besluttet at skolen skulle legges ned til sommeren 2019. Total har siden 1972 finansiert skolen og har også vært en viktig bidragsyter for Institut français.

– Det er synd at mye av det franske kulturtilbudet i Stavanger forsvinner på så kort tid, avslutter Ordaz.