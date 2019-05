UglyDolls

Sjanger: Eventyr / Animasjon / Komedie / Familiefilm. Skuespillere: Emma Roberts, Janelle Monáe, Nick Jonas, Pitbull, Kelly Clarkson. Norske stemmer: Mari Lerberg Fossum, Espen Grjotheim, Håvard Bakke, Silya. Regi: Kelly Asbury. USA, 2018. Lengde: 1 t. 37 min. Aldersgrense: 6 år.

1 2 3 4 5 6

Det finnes nok av eksempler på leketøy som har gått til filmen, med vekslende hell, må man vel kunne si. Nå har en eller annen kapasitet funnet ut at det går an å tyne en animasjonsfilm ut av kosedyr-merket UglyDolls. Og ja, du gjettet riktig: Det handler om skjønnhet, på innsiden og utsiden. Det gis ikke poeng for å gjette hvilken av disse to versjonene som er mest verd.

Våre hovedfigurer bor i et slags reservat for annensorterings-leketøy. Her har de fleste det helt topp, men noen av dem legger ut på en ekspedisjon for å finne ut om det finnes en større verden utenfor deres. Drømmen er å bli kosedyret til et lykkelig barn, men det skal tydeligvis ikke være så lett. For på utsiden finner de en syngende glad-fascist som styrer et oppdrettsanlegg for de pene og vellykkede. Bare de ypperste slipper igjennom nåløyet og kan få et nytt hjem i menneskenes verden. Så er det om å gjøre å få de som bestemmer til å forstå at også kosedyr med skeive tenner kan gi og motta kjærlighet.

Med litt spenstig humor, god dialog og interessante karakterer, kunne dette sikkert blitt en ganske trivelig tidtrøyte. Spe på med litt god musikk, og hele familien kunne hatt en grei halvannen time på kino. Problemet er bare at alt dette mangler. Handlingen er i beste fall rotete, og fullstendig uengasjerende. Dukkene det handler om er omtrent like interessante som fylkeskommunale sakspapirer, og sangene holder omtrent samme nivå som det meste som ble framført på sangstevnet i Tel Aviv lørdag kveld.

«UglyDolls» framstår mest av alt som et uferdig produkt som skulle vært igjennom flere runder med radikal manusutvikling før det ble sluppet ut i offentligheten. Hvis man ikke klarer å hoste opp bedre ideer enn det som blir presentert her, er det kanskje på tide å gå videre med noe helt annet.