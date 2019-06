Starter på dansegulvet og ender på barnerommet

1 2 3 4 5 6

The Waterboys: «Where the action is» (Cooking Vinyl/Playground)

The Waterboys var et av 80-tallets store band, men Mike Scott var ikke like spennende når 90-tallet satte inn.

Etter to soloalbum vendte skotten tilbake til bandnavnet i 2000, mens forrige plate spant rundt den nye kona Megumi Igarashi, kjent som Rokudenashiko. Det som skulle vært tittelkuttet der, danskebåt-balladen «Out of all this blue», ble ikke ferdig før nå.

Denne platens tittelkutt, «Where the action is», er et ekko av Robert Parkers northern soul fra 60-tallet. Tøffe «London Mick» er en hyllest til Mick Jones fra The Clash, og «Ladbroke Grove symphony» er mer mimring fra samme tid.

«In my time on earth» er en snakkesang preget av 60 levde år og Dylan, mens «Take me there I will follow you» flørter med hip hop.

«Then she made the Lasses-O» er deilig folkrock basert på et Robert Burns-dikt, før han bruker ni minutter på å lese fra Kenneth Grahames gamle barnebok «The wind in the willows». Jøye meg.

Beste spor: «London Mick», «Then she made the Lasses-O».