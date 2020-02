Så gjennomført, rått og ærlig at det rører i hjerterota

Et perfekt album på alle mulige måter.

Cezinando ga ut sin første ep som 16-åring. Åtte år senere har han laget en av årets beste plater. Foto: Maria Pasenau

Stella Marie Brevik Journalist

Cezinando: «Et godt stup i et grunt vann» (Warner)

Jeg felte tårer. Jeg ble sint. Jeg lo. Jeg smilte. Vi dras opp og ned gjennom livet på Cezinandos nye album.

Kristoffer Cezinando Karlsen startet karrieren med å rappe om puling og drikking. Så begynte mannen å synge om egen sårbarhet. Åpenheten hans var noe nytt, og Cezinando ble en sensasjon. Så ble det stille.

Fakta Kristoffer Cezinando Karlsen Var 16 år da han ga ut EP-en «Cez 4 Prez» i 2012.

Albumet «Framtid:sanntid» kom i 2014, og i 2016 vant han P3’s Urørt-finale med låten «€PA».

For tekstene på albumet «Barn av Europa» vant han Spellemann for beste tekstforfatter i 2016. Han var også nominert i klassene urban og årets nykommer for samme album.

I 2017 vant han Spellemann i klassene urban og årets album for albumet «Noen ganger og andre». Les mer

Nå, tre år etter siste album, er 24-åringen tilbake. «Et stup i et grunt vann» er historien om hva som skjedde med mannen etter den voldsomme suksessen. Cezinando er selvransakende, kritisk og langt nede, men også selvironisk og håpefull.

Cezinando er ikke lenger bare en rapper, han håndterer alle uttrykksformer. At han og produsentene har lekt seg i studio er det ingen tvil om. Lydbildet skifter kraftig for hver låt. Uansett hvilken sjangerdrakt produsentene Ole Torjus Hofvind, Aksel «Axxe» Carlson og Eivind Helgerød har kledd Cezinando i, treffer det blink. Når alt kommer til alt, er det tekstene til Cezinando som sørger for at man kan kalle denne plata for et mesterverk.

Beste spor: Alle.