Elegant spionkrim fra le Carré

BOK: Elegant roman fra et splittet Storbritannia, sterkt preget av Brexit.

88 år gamle John Le Carré er aktuell med nok en spionroman av høy kvalitet, ifølge Aftenbladets anmelder. Foto: johnlecarre.com

Marit Egaas Stavanger

John le Carré: En fri agent. Thriller. 284 s. Oversatt av Heidi Grinde. Cappelen Damm.

Hva bruker Storbritannia spioner til i dagens politiske situasjon? Hvem er fienden? Dette er to sentrale spørsmål som danner bakteppet for John le Carrés siste roman.

Vi møter den middelaldrende jeg-fortelleren Nat, som nettopp er hjemkommet fra diverse spionoppdrag i utlandet. Etterretningstjenesten MI6 har egentlig ikke bruk for ham, og han plasseres i en ubetydelig avdeling i påvente av senere oppsigelse. Men Nat er en erfaren spion, som manøvrerer i byråkratiet, bruker sine kontakter, og etter kort tid har han avslørt at russerne har rekruttert en agent høyt plassert i Whitehall.

Nats kone og datter har bodd i London mens Nat har vært stasjonert i utlandet, så jobb nummer to blir å finne tilbake til dem og etablere et normalt familieliv. Noe som ikke er enkelt med en kone som har egen karriere som radikal menneskerettighetsadvokat og opprørsk datter som bør opplyses om hva faren egentlig har jobbet med alle disse årene.

Nats store hobby er badmington, og gjennom klubben sin i Battersea møter han den unge, idealistiske Ed. De begynner å spille badmington jevnlig og blir venner. Ed har et brennende engasjement for Europa, og tilsvarende hat mot Brexit og Trump.

Vennskapet mellom Nat og Ed viser seg etter hvert å bli romanens omdreiningspunkt, og begge spille sentrale roller både når det gjelder å avsløre den angivelige russiske spionen og når det gjelder innholdet i MI6s nye store operasjon med navnet Jeriko.

John le Carré er blitt 88 år og leverer nok en spionroman av høy kvalitet. Etter at den kalde krigen var over, har le Carré gang på gang gått inn i sin tid og skrevet om konflikter over hele verden og menneskene som er involvert i dem. Denne gangen er han tilbake til et splittet England, sterkt preget av Brexit. Det kan godt være at dette er forfatterens siste roman, og han benytter anledningen til å la sine personer rette flengende kritikk mot britiske myndigheter. Regjeringen beskyldes for å vinke farvel til Europa og risikere å bli totalt avhengige av USA som er på vei mot institusjonalisert rasisme og ny-fascisme. Russland er kanskje fortsatt hovedfienden, men samtidig er Trump Putins møkkaskyfler. Og hvis innholdet i operasjon Jeriko har noen som helst likhet med virkeligheten, går vi skremmende tider i møte.