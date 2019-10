Kveldens gjester var Espen Hana, Janne Stigen Drangsholt, Stig Nilssen og Morten Jensen.

Espen Hana har gitt ut bok om oppveksten i Pedersgata, livet i teater- og underholdningsbransjen og ikke minst sin egen alkoholisme. Han forteller om angst, alkohol, oppturer og nedturer gjennom et litt humpete liv.

Janne Stigen Drangsholt er også forfatter, og hun er et levende leksikon i popkultur. Hun forteller om de romantiske forholdet rus har hatt, og delvis har, i kunst og kultur.

Aftenbladets sportsleder Morten Jensen har med seg Vikings assistenttrener Morten Jensen dagen før dagen. Viking har ikke vært i cupfinalen siden 2001. Vil de lykkes denne gangen? Viking har hatt en to år lang opptur. Blir dette kronen på verket, eller aner vi et bananskall her?

Kveldens musikalske innslag kommer fra ingen ringere enn Randaberg Yngre Mannskor. De synger blant annet «Ein blåe dag», sammen med Espen Hana.

Bonus: Hør om Jan Zahls smådesperate forsøk på å komme med på et bilde med Kronprins Haakon, og Leif Tore Lindøs minst like desperate forsøk på å få solgt 30 sekker med dugnads-dopapir.

Hør ukens episode HER: