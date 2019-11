– Feministiske muslimer? Klart de finnes!

Det kan sikkert fortone seg som en slags selvmotsigelse for mange å snakke om feminisme i islam. I flere muslimske land er kvinner i praksis umyndiggjort, kvinnelige imamer er svært sjeldne, vi hører stadig historier om tvangsekteskap og æreskultur og debatter omkring hijab og mer heldekkende plagg er et tilbakevendende fenomen i nyhetsbildet.

Marianne Hafnor Bøe er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har forsket på kvinners posisjon i islam i snart to tiår.

Både diskriminerende og frigjørende

Så stemmer den oppfatningen mange av oss går rundt med, at muslimske kvinner er mindre likestilte enn andre? Bøes korte svar er at det kommer an på hvem du spør.

– Jeg mener at islam, i likhet med alle andre religioner, har både kvinnediskriminerende og kvinnefrigjørende sider. Det kommer ofte an på hvem som tolker de religiøse skriftene, og hvilke deler man legger mest vekt på. Jeg har forsket på tekster skrevet av muslimer som mener at islam er fullt forenlig med likestilling. De mener at hovedbudskapet i Koranen er rettferdighet, og at dette budskapet åpner for likestilling mellom kjønnene, sier Bøe.

I sin ferske bok «Feminisme i islam», refererer hun flere steder til den amerikanske forskeren Amina Wadud, som mener at patriarkatet bryter med islams hovedbudskap. Wadud argumenterer med at monoteismen er det styrende prinsippet i islam, og at alle muslimer er enige i forestillingen om en allmektig gud. Da kan ikke menn sette seg over kvinner i en slags mellomposisjon.

– Det viktigste argumentet for at likestilling bør finne sted i islam, er dette med rettferdighet, og at det ikke er religionen i seg selv, men måten Koranen har blitt tolket på opp gjennom tidene, som har ført til den kvinnediskrimineringen vi ser i mange land. Det har alltid vært menns oppgave å formidle og tolke de religiøse tekstene. Muslimske feminister mener at det er mennenes tolkninger og hvilke deler de har lagt vekt på som er hovedproblemet, ikke tekstene i seg selv, sier Bøe.

Kjemper mot flerkoneri og barneekteskap

Hun beskriver to ulike retninger innenfor muslimsk feminisme: De som driver med teksttolkning fra et feministisk ståsted, og de som driver med aktivisme, for å bedre muslimske kvinners rettigheter. I sistnevnte kategori finner vi blant annet kvinner som kjemper imot flerkoneri, barneekteskap og vergesystemer som gjør at kvinner i praksis er umyndige i en rekke land. Men også teksttolkerne tar for seg bakgrunnen for at disse tingene har oppstått.

– Det er en del praksiser som muslimske feminister strever med. De jobber blant annet mye med å vise at det er monogami som er normen for ekteskap innenfor islam. Koranverset som åpner for at menn kan ta opp til fire koner, tolker de ut fra en historisk-kulturell kontekst. Det var et reelt problem at mange kvinner var enker og mange barn foreldreløse som resultat av langvarige kriger i den tiden da Koranen skal ha blitt åpenbart. Dermed mener de at Koranen åpnet for at en mann kunne ha flere koner om det var det som var nødvendig for å ta seg av foreldreløse barn, sier Bøe.

Problematisk vers

Det er spesielt ett vers i Koranen som er byr på mye hodebry for muslimer som kjemper for likestilling og rettigheter for kvinner. Det er vers 4.34. I den norske oversettelsen av verset står det blant annet at menn er kvinners formyndere, og at om menn frykter oppsetsighet fra kvinner, skal de gi dem stryk. Dette verset har fått ulik innvirkning på normer og regler i forskjellige samfunn. De landene som har tolket det strengest har innført lovverk som sterkt begrenser kvinners bevegelsesfrihet og som legitimerer partnervold.

– En del av de muslimske feministene jeg har forsket på, har konkludert med at det i noen tilfeller er så vanskelig å forstå hvordan enkelte arabiske ord skal oversettes i dag, at de har valgt å sette en parentes rundt dette verset. De har også prøvd å tolke det i lys av resten av teksten, og kommet fram til at de gjeldende forståelsene av verset i dag harmonerer dårlig med resten av Koranen, siden det ikke står noe om fysisk straff noe annet sted, sier Bøe.

– Reform er mulig

Hun mener at muslimske feminister ofte kjemper på flere fronter samtidig. Fra vestlige feminister møter de gjerne religionskritisk argumentasjon, mens det fra muslimsk side er mye motstand mot ideene om likestilling mellom kjønnene.

– Man kan gjerne undre seg over at de orker å kjempe i såpass sterk motvind.

– Jeg tror det handler om en grunnleggende overbevisning om at det er de som har forstått religionen riktig, og de ønsker å løfte fram denne forståelsen, ikke bare overlate definisjonsmakten til mannlige autoriteter, sier Bøe.

– Et argument man ofte hører om hvorfor det er vanskeligere å reformere islam enn andre religioner, er forestillingen om at den hellige teksten kommer direkte fra Gud og ble diktert til Muhammed. Dermed vil mange muslimer si at man ikke kan drive teksttolkning, siden Koranen er Guds ord, som ikke er filtrert gjennom menneskers formuleringer og erindringer. Går det likevel an å fornye religionen?

– Ja, det har vært omfattende reformdiskusjoner også innenfor islam. Og de muslimske feministene jeg skriver om viser hvordan man kan reformere uten å endre tekstene. Hvis man sammenligner kristne og muslimske feminister, ser man mange likhetstrekk, men det er også viktige forskjeller som går på hvordan man forholder seg til den hellige teksten. De muslimske feministene tror jo også at Koranen ble åpenbart til Muhammed, og de har dermed større utfordringer enn kristne kvinner, som i mye større grad har kunnet kritisere vers de opplever som problematiske. Muslimske feminister viser ofte til at slaver omtales noen steder i Koranen, men at det tidlig ble enighet om at slaveri ikke var forenlig med islam, selv om det altså beskrives i den hellige teksten. De synes det er en interessant parallell, og spør hvorfor det har vært så lett å kvitte seg med slaveri, men tilsvarende vanskelig å bli kvitt kvinnediskriminering. Konklusjonen er at det henger mer sammen med kultur og politikk enn med religionen selv, sier Bøe.

Endring innenfra

Hun har konsentrert seg om kvinnelige feminister i sin forskning, men sier at det også finnes muslimske menn som deler deres meninger, og som tar del i likestillingskampen.

– Det er ikke alle som kaller seg feminister, selv om de kjemper for likestillingsreformer. Mange unngår betegnelsen av rent pragmatiske grunner, fordi feminisme lett blir stemplet som antiislamsk. Men det finnes muslimske miljøer som er radikale. I Berlin finnes det for eksempel en moské som har kvinnelig imam og som vier likekjønnede par. Den er åpenbart kontroversiell, og imamen lever med livvakt hele døgnet. Det som er positivt, er at dette er en retning som er i enorm vekst, og som får mer og mer oppmerksomhet. Spesielt blant unge muslimer vinner denne retningen terreng, sier Bøe.

I boken nevner hun en del eksempler på hvordan kvinnefrigjøring har blitt brukt som argument når vestlige land har invadert muslimske land, noe som har gitt retningen en bitter gjenklang av kolonialisme i manges ører. Hun understreker at samfunnsendringer som medfører mer likestilling vanskelig kan innføres av utenforstående.

– For å få varig endring, må den skje innenfra. Selv om de muslimske kvinnebevegelsene er mer omtalt nå, er ikke dette et nytt fenomen. De første organisasjonene og publikasjonene av muslimske feminister sto bak, kom på begynnelsen av 1900-tallet, omtrent parallelt med at den vestlige kvinnesaksbevegelsen oppsto. Men politiske forhold i mange av de muslimske landene har gjort at den har hatt dårligere vekstforhold enn i vestlige land. Det er et sammensatt fenomen, men det handler altså ikke om at ideene ikke fantes før, heller at de har bedre forutsetninger for å vokse fram i dag.