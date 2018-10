For halvannet år siden dukket Frode Rønli opp med et nytt band. Da hadde han vært borte fra rampelyset en god stund, eter noen «år i kjellaretasjen», som han selv formulerer det. Froddi & The Four Flames, som det nye bandet ble døpt, spilte historiske rockeklassikere, og det ble godt tatt i mot av publikum.

– Men så var det sånn at folk spurte vettu, heile veien, om ikkje me konne ta «Kvellen va kalle» og disse her. «Spel foggel i dag», sier Froddien.

«Disse her» var sangene til Stavangerensemble. Når Froddien står på scenen, da tenker folk på Ensemblet, på «Fingen», «Blyge Harry» og alle de andre klassikerne. Bandet begynte å spille en og annen Ensemblet-låt, og jo flere eviggrønne rockesanger på dialekt de hentet fram, dess bedre ble stemningen.

– Vi ante vel at det kunne bli litt sånn da vi startet med Tom Petty og andre engelske ting. Men vi håpet det ville legge seg, sier Froddien og humrer.

Vel, det la seg ikke.

3 originale

Lørdag 20. oktober spiller bandet, som er omdøpt til Froddi & Compagniet, på Sjøhusene i Stavanger. Med seg har han halve Stavangerensemblet fra den gang da, samt et par andre ringrever i Stavanger: Reidar “Mr. Blues” Larsen (tangenter) og Gunnar Engen (bass) var begge med i Stavangerensemblet den første tiden. Alf Terje Hana (gitar), Espen Noreger (trommer) og Dominique Brackeva, trombonist (og sanger) fra Belgia utgjør resten av bandet.

– Nå spiller vi kun Ensemble-sanger. Resten er lagt på hyllå, forteller Froddien, som også hadde et tre-sangers Stavangerensemblet-comeback sammen med Mods på Viking Stadion.

Jarle Aasland

– Folk savner disse sangene. De vil høre dem og synge dem, og det forstår vi jo. Det blir et lite vakuum i folks opplevelse når de ser Frode på scenen, men ikke får høre Stavangerensemblet-sangene, sier Reidar Larsen.

Gunnar Engen, en av Ensemblet-originalene, synes det er stas å ta opp igjen klassikerne fra seint 70- og tidlig 80-tall.

– Vi har merket det på konserter at stemningen stiger når disse sangene kommer. De betyr noe spesielt for folk. De er spesielle for oss og, sier han.

– For det første er det mange klassikere i den katalogen. Og for det andre, og vel så viktig, er det at Frodes signatur er så knytta til disse sangene. Han kan synge hva som helst, men det folk husker aller best er sangene til Stavangerensemblet. Det må han bare leve med, sier Reidar Larsen.

– Det finnes verre ting å leve med, svarer Froddien, og smiler.

Kaller Trump for en «Smug cunt»

Avklart med resten

Froddi & Compagniet har altså tre mann i rekkene som var med Ensemblet i startet. Larsen og Engen ga seg før innspillingen av andrealbumet «Ska det ver...så ska det ver!». At de nå spiller rene Stavangerensemblet-konserter er «lofta og klarert» med de av Ensemblet-medlemmene som ikke er med i dette bandet.

– Og vi gjør vår egen lille tvist på dette. Ikke de store forandringene, men vi har med Dominique på trombone. Her og der har vi også gjort noen små forandringer. Men poenget her er å forvalte Stavangerensemblets katalog på en god måte, og med Frode i front...nei, han er helt enorm, selv om det har gått noen år siden 1978, sier Alf Terje Hana.

Jarle Aasland

Nå har Froddi & Compagniet 24 av Ensemblets sanger under huden. Lørdagens konsert blir Ensemblet fra A til Å. «Kan’kje finna fingen», «Foggel i dag», «Blyge Harry», «Radio» og «Kvellen va kalle» er alle med. Som bonus vil Reidar Larsen synge Smalhans’ «Deilige Malena» og muligens kommer det en belgisk overraskelse fra Dominique Brackeva.

Nye brød i ovnen

– Det viktigste for meg er at dette blir ivaretatt. Det er ikke noe jeg må gjøre, men folk spør altså etter det, så koffår ikkje, sier Froddien, og drar en anekdote fra tidlig 80-tall.

– De spurte oppe i Nord-Norge, da vi var popstjerner og på topp: «Kan du nevne noen berømtheter fra Stavanger? Vet du hvem Alexander Kielland var? Neeeiiii. Aldri hørt om. Arne Rettedal? Neeeii, aldri hørt om. Ja, vet du om noen i det hele tatt? Neeei...Jo! Han som søng i Stavangerensemblet». Tidene har nok forandret seg litt, men særlig her på våre kanter er disse sangene veldig populære, og eg e’kje vanskelige, sier Froddien, og røper at det vil dukke opp noen nyskrevne sanger på et tidspunkt.

– Vi har nye brød i ovnen. Med rett temperatur kan det fort bli noe, bare vent og se.

