Dokumentar om Tina-drapet får pengestøtte

Erlend Frafjords bok om Tina-drapet skal bli dokumentar. I den siste runden med tildelinger fra Filmkraft har prosjektet fått 250.000 kroner i støtte. Bjørn Eivind Aarskog er produsent og skal ha regi sammen med Frafjord. Prosjektet beskrives slik:

I dokumentar-serien Hvem drepte Tina? jakter vi på den som slo i hjel 20 år gamle Tina Jørgensen under bybrua i Stavanger en høstnatt i 2000. En måned seinere ble hun funnet drept og dumpet i en dreneringskum. Politiets toppliste over mulige drapsmenn omfatter både Tinas kjæreste og flere farlige seksualforbrytere. I serien kommer vi nærmere de aktuelle kandidatene enn noen tidligere har gjort.

I tillegg til Tina-dokumentaren får fire andre prosjekter støtte. Disse er «5 Seasons of Revolution» (Piraya Film AS, Torstein Grude, 250.000,-), «Ivana Bella» (GOfilm AS, Gunhild Oddsen, 80.000,-), «Atrofi» (Filmavdelingen AS, Alexander Kristiansen, 50.000,-) og «Lygekyss» (GOfilm AS, Gunhild Oddsen, 40.000,-).