Kim Larsen er død

De skriver:

«Odense, 30. september 2018:

På vegne af Larsen-familien skal jeg med stor sorg meddele, at Kim Larsen i morges er sovet stille ind efter længere tids sygdom. Kim Larsen blev 72 år.

Kim Larsen var i sin sidste stund omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui.

Bisættelsen vil finde sted i absolut stilhed og helt privat.

Jeg henstiller til journalister og medier om at vise stort hensyn til familien i den kommende svære tid.

Med venlig hilsen Jørn Jeppesen, impresario»

Måtte avlyse konserter

Så seint som i juli i år ble Kim Larsens planlagte konsert i Stavanger avlyst. Da hadde han tidligere meldt at han var på bedringens vei etter kreftbehandlingen og hadde planer om å gjennomføre hele sin turne.

Så kom kontrameldingen. To måneder etter kanselleringen kom dødsbudskapet.

I desember i fjor fikk Kim Larsen konstatert kreft i prostata. Han valgte da å avlyse alle konserter i januar, februar og mars, men regnet med at sommerens norgesturné ville bli gjennomført.

I juli var det imidlertid klart at han ser seg nødt til å avlyse også disse konsertene - inkludert den utenfor Stavanger konserthus 3. august.

Konsertene i Danmark og Sverige tidligere i sommer hadde gått greit, men det tøffe programmet i Norge blir for mye den danske artisten, meldte manager/impresario Jørn Jeppesen på Kim Larsen & Kjukken sine Facebook-sider. det er også han som på samme Facebookside meldte om Kim Larsens bortgang.

Begynte med Gasolin

Kim Larsen slo gjennom som frontfigur i rockebandet Gasolin, som hadde sin storhetstid i hele Skandinavia på 1970-tallet. Bandet slo igjennom med sanger som «Hvad gør vi nu, lille du?», «Efter endnu en dag» og hiten «This Is My Life».

Etter at Gasolin ble oppløst i 1978, fortsatte Kim Larsen som både som soloartist og sanger og gitarist i flere andre band, senest i rockegruppa Kim Larsen & Kjukken.

Solo-albumet «Midt om natten» (1983) skal være det mest solgte i Danmark gjennom tidene.

Populær i Norge

Den danske trubaduren var også avholdt blant nordmenn. I sommer skulle han ha holdt sju konserter i Norge, men ble nødt til å avlyse på grunn av helsa.

«Farvel», skriver den norske radiopersonligheten Finn Bjelke på Twitter, der også forfatteren Tom Egeland minnes Kim Larsen med ordene «This was your life».

Larsen fikk kreftdiagnosen like etter årsskiftet og måtte da avlyse en rekke utsolgte konserter i Danmark. Men så sent som i august holdt Kim Larsen & Kjukken flere konserter i Danmark, og i slutten av august varslet bandet at de skulle i studio og jobbe med Larsens nye sanger.