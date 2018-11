Stem på tidenes beste Rogalands-film

Vi har valgt å definere en Rogalands-film som en spillefilm for kino som har enten lokal regissør og/eller manusforfatter, er innspilt her, og/eller har handling fra Rogaland og noen lokale skuespillere. Filmer som er regissert av lokale regissør uten annen Rogalands-forankring er ikke med, som for eksempel Arild Østin Ommundsens «Knerten i knipe».

Avstemningen avsluttes ved midnatt søndag 25. november.

Filmene du kan stemme på er presentert i kronologisk rekkefølge:

Toya (1956)

Regi: Erik Heed. Manus: Knut Vidnes. Med: Harald Heide Steen jr, Aleidis Skard, Gørild Havrevold, Aud Salveson, Magne Ove Larsen m.fl.

Filmen er basert på en barnetimebok, og ble innspilt i Stavanger med svensk regissør. Familiefilmen var en stor suksess på kino.

Detektor (2000)

Regi: Pål Jackman. Manus: Erlend Loe. Med: Kristoffer Joner, Nina Lill Veste, Tore Rygh, Hans Erik Voktor og Silje Salomonsen fra vårt distrikt.

Ble det stor gjennombruddet for både Jackman og Joner, og var en semi-start på det som senere ble kalt Stavanger-bølgen i norsk film. Jackman fikk Amanda som beste regidebutant, og Joner var nominert som beste mannlige skuespiller.

Mongoland (2001)

Regi og manus: Arild Østin Ommundsen. Med: Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Vegar Hoel, Silje Salomonsen, Reidar Ewing, Gaute Garlid, Stian Kristiansen, Gary Cranner, Terje Torkildsen m. fl. fra vårt distrikt.

Dette er klassikeren som både ble det store gjennombruddet for både Østin Ommundsen og Pia Tjelta, og som for alvor startet Stavanger-bølgen i norsk film. Kristoffer Joner ble igjen nominert til Amanda som beste mannlige skuespiller.

Alt for Egil (2004)

Regi: Tore Rygh. Manus: Tore Rygh og Tore Renberg. Med: Kristoffer Joner, Nina Ellen Ødegård, Sally Nilsson, Morten Abel, Gaute Garlid, Marko Kanic, Kjersti Tveterås, Vegar Hoel m. fl. fra vårt distrikt.

Blant annet opphavet til låten «24 timer i døgnet».

Monstertorsdag (2004)

Regi og manus: Arild Østin Ommundsen. Med: Silje Salomonsen, Vegar Hoel, Andreas Cappelen, Marko Kanic, Gaute Garlid, Terje Torkildsen, Nina Lill Veste, Kristoffer Joner, Terje Torkildsen m.fl. fra vårt distrikt.

Filmen ble tatt ut til filmfestivalen i Sundance.

Mannen som elsket Yngve (2008)

Regi: Stian Kristiansen. Manus: Tore Renberg, basert på egen roman. Med: Rolf Kristian Larsen, Arthur Berning, Ole Christoffer Ertvaag, Jørgen Langhelle, Andreas Cappelen, Vegar Hoel, Marko Kanic, Kristoffer Joner m. fl. fra vårt distrikt.

Den første filmen om Jarle Klepp. Fikk en drøss med både Amanda- og Kanonpris-nominasjoner, og vant Amanda for både beste film, beste regi og beste barne- og ungdomsfilm. Kristiansen fikk også Kanonprisen for beste regi, mens Arthur Berning fikk pris for beste birolle.

Jernanger (2009)

Regi: Pål Jackman. Manus: Pål Jackman, Hans Erik Voktor, Eigil Kvie Jansen og Marianne Kleven. Med: Pål Sverre Hagen, Hans Petter Hansen, Magne Høyland, Marko Kanic m.fl. fra vårt distrikt.

Bjørn Sundquist hadde hovedrollen, men filmen ble innspilt i Stavanger. To Amanda-nominasjoner, blant annet for beste film. Pål Sverre Hagen fikk Kanonprisen for beste birolle.

Rottenetter (2009)

Regi: Arild Østin Ommundsen. Manus: Arild Rein. Med: Silje Salomonsen, Kristoffer Joner, Arthur Berning, Egil Birkeland, Kjell Breivik, Gaute Garlid, Espen Hana, Fredrik S. Hana, Vegar Hoel, Oliver Hohlbrugger m.fl. fra vårt distrikt.

Avslutningsfilm på Filmfestivalen i Haugesund. Nominert til fire Amanda, blant annet for beste regi. Thomas Dybdahl vant Amanda for filmmusikken. Også nominert til Kanonprisen for beste foto.

Jeg reiser alene (2011)

Regi: Stian Kristiansen. Manus: Tore Renberg, basert på romanen «Charlotte Isabel Hansen». Med: Rolf Kristian Larsen, Pål Sverre Hagen, Marko Kanic fra vårt distrikt.

Den andre filmen om Jarle Klepp, basert på den tredje boka. Mesteparten av filmen er spilt inn i Bergen.

Kompani Orheim (2012)

Regi: Arild Andresen. Manus: Arild Andresen og Lars Gudmestad, basert på Tore Renbergs roman. Med: Vebjørn Enger, Kristoffer Joner, Eili Harboe, Glenn André Viste Bøe, Rolf Kristian Larsen, Gretelill Tangen, Andreas Cappelen, Pål Kvammen, Nina Ellen Ødegård fra vårt distrikt.

Tredje film om Jarle Klepp, basert på andre bok i kronologien. Nominert til fem Amanda-priser, blant annet for beste film. Kristoffer Joner vant for beste mannlige hovedrolle og Cecilie Moslie for beste kvinnelige birolle. Disse to fikk også Kanonprisen. Vant prisen for beste nordiske film på Göteborg Film Festival. Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris.

Eventyrland (2013)

Regi og manus: Arild Østin Ommundsen. Med: Silje Salomonsen, Tomas Alf Larsen, Egil Birkeland, Vegar Hoel, Fredrik S. Hana, Ole Romsdal, Iben Østin Hjelle m.fl. fra vårt distrikt.

Ble nominert til fem Amanda-priser, og Østin Ommundsen fikk prisen for beste foto. Det ble også fem Kanonpris-nominasjoner, og her vant Østin Ommundsen som beste regissør og produsent, den siste sammen med Gary Cranner.

Kyss meg for faen i helvete (2013)

Regi: Stian Kristansen. Manus: Stian Kristiansen og Kamilla Krogsveen. Med: Eili Harboe, Øyvind Larsen Runestad, Kristoffer Joner, Rolf Kristian Larsen m.fl. fra vårt distrikt.

Eili Harboes første hovedrolle.

Skyggenes dal (2017)

Regi: Jonas Matzow Gulbrandsen. Manus: Jonas Matzow Gulbrandsen og Clement Tuffreau. Foto: Marius Matzow Gulbrandsen. Med: Adam Ekeli, Katrine Fagerland, Jørgen Langhelle, John Olav Nilsen, Jone Hope Larsen.

Filmen har verken lokal produsent eller regissør. Til gjengjeld er den innspilt på Jæren og Figgjo, med mange lokale skuespillere. Ble tatt ut til filmfestivalen i Toronto, og fikk Amanda-nominasjon for beste foto.

Now it’s dark (2018)

Regi og manus: Arild Østin Ommundsen. Med: Silje Salomonsen, Kristoffer Joner, Ole Christoffer Ertvaag, Reidar Ewing, Pia Tjelta, Per Kjerstad, Alexandra Gjerpen, Vegar Hoel, Tomas Alf Larsen, Thomas Aske Berg, Oddgeir Thune, Egil Birkeland m.fl. fra vårt distrikt.

Nominert til to Amanda-priser, for beste mannlige birolle (Reidar Ewing) og beste filmmusikk (Thomas Dybdahl).

