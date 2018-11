Festival om menn, kvinner, sex, skam - og meir til

Fakta: Sakprosafestivalen 2018 12:00, Sølvberget, Møteplassen: Klassikarlørdag: Amalie Skram. 12:30, KÅKÅ: Anders Fogh Jensen: Pseudoarbejde. 13:30, Sølvberget, Kinosal 1: Ingebrigtsen om å oppdra ein verdsmeister. 14:00, KÅKÅ: Brit Aksnes: Mannemenneske. Menn om livet, sex og forhold. 15:00, Sølvberget, Kinosal 1: Sven Egil Omdal om Stavanger som det var. 15:30, KÅKÅ: Wenche Mühleisen: Hetetokt. 16:00, Bokhuset: Helene Flood Aakvag: Hei, skam. 16:30, Sølvberget, Kinosal 1: Else Kåss Furuseth: Else går til psykolog. 17:00, KÅKÅ: Simon Crichley om fotball 18:00, Sølvberget, Møteplassen: Anne Bitsch: Sex og frihet i bekjennelsens tid. 19:00, KÅKÅ: Helge Svela: Da han møtte hund.

– Eg jobba ein gong med ei som i ramme alvor skilde mellom menn og menneske. Kan eigentleg menn reknast som fullverdige menneske?

– Skal du få meg på idiotglid nå? ler Aksnes på telefon frå Bergen, før ho svarer:

– Eg meiner vel at samtalen rundt mannfolk og kvinnfolk tidvis kan få det til å framstå som om menn ikkje er fullverdige menneske, sidan kvinner liksom står for dei humanitære og omsorgsfulle verdiane. Eg brukte ordet «Mannemenneske» på boka fordi det var artig, fordi det viser menn meir tillit og gir ein meir positiv klang enn om eg hadde kalla henne «Mannfolk».

– «Mannfolk» er ikkje positivt?

– «Mannfolk» blir litt balletungt og breibeint. Eit «mannemenneske» samlar liksom beina når det sit på bussen. Eller, forresten. «Mannemenneske» er jo likt utstyrt som «mannfolk».

Pelikanen

Menn 40 år etter

«Mannemenneske» er ein slags ny modell av Åshild Ulstrups 40 år gamle bok «Menn og elskere - kjærlighetens lykke og ulykke». Aksnes har, som Ulstrup i si tid gjorde, intervjua menn rundt om i Norge om å vera mann, om sex, samliv og deira inste tankar.

– Kva overraska deg mest av det du fekk vita om mennene?

– Ikkje så mykje, sidan noko av grunnen til at eg ville skriva var at eg kjenner så mange ulike menn frå før av og veit at det finst så utrulig mange variantar. Om ein samanliknar med Ulstrups 40 år gamle bok, er det kanskje overraskande mange som føler at dei ikkje har nære - særleg mannlege - venner. Men mange av dei saknar heller ikkje å snakka djupt og nært med andre. Dei har ikkje lyst til å sitja der og snakka om føleri.

– Eg blei litt overraska over kor mykje utruskap det tydelegvis er, både blant menn og kvinner?

– Velsigne deg i din naivitet. Eg blei ikkje overraska. Statistisk sett er 50 prosent av oss utru.

Kristian Jacobsen

Sex og samliv

– Mennene dine virkar veldig opptekne av sex. Fordi dei er så opptekne av sex, eller fordi du ville at dei skulle snakka om sex?

– Mest fordi eg har spurt dei. Tvert om understreka mange av mennene at sex ikkje er så viktig. Også menn er trøytte etter ein lang arbeidsdag, mange har meir enn nok med å vera småbarnsforeldre og har lite overskot til sex. Dette er veldig individuelt. Eg trur alt sexsnakket i samfunnet gir opphav til ganske ulukkelege forhold. Mange går rundt og har ikkje så mykje sex - mens dei trur at alle andre har det.

– Fleire av mennene framstår ganske einsame og tilsidesette, sjølv dei som lever i forhold?

– Ja, alt treng ikkje vera bra på heimefronten sjølv om du ikkje er del av skilsmissestatistikken. Samanlikna med Ulstrups bok snakkar veldig få nå om pengar og å få mat på bordet. Til gjengjeld går ein kanskje kvar på sin kant og drøymer om noko anna, noko meir, om at livet burde vore meir som på film.

– Skjønar du menn nå?

– Å ja! Eg trur eg har skjønt menn ganske godt frå før av. Men eg skjønar meg ganske godt på menneske. Og menn utgjer jo rundt 50 prosent av menneska.