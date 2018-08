«Ex on the beach» er det endelige beviset på at et vakkert utseende verken garanterer jenter god selvfølelse eller lykke.

Fakta: Ex on the Beach Hva: Realitykonsept utviklet av britiske MTV i 2014. Flere andre land, blant annet Sverige, har laget sine egne versjoner. Kanal: Den norske varianten sendes på strømmetjenesten Dplay og på tv-kanalen FEM. Når: Premieren er tirsdag 14. august kl. 22.00 på både Dplay og FEM. To ukentlige episoder: tirsdag og torsdag. Totalt 24 episoder

Kommentar: - Se på deg da! Du er stygg, feit og bleik. Bitch!

Allerede i første episode blir det tårer og drama i den norske utgaven av realityrserien «Ex on the Beach».

I bånn ligger kampen om Mauritius-villaens kjekkeste fyr. Marielle prøver seg på en syrlig kommentar til rival Melina om at hun bare går rundt og «vifter med silikonpuppene». Melina flyr i flint. Etter den hysteriske utskjellingen sier hun at de som ikke har silikon og fillers, er fattige. At Marielle sikkert ikke har råd og derfor bare er misunnelig.

TV Norge

«Ex on the beach» er Paradise Hotel for viderekomne. Her gidder man ikke en gang å legge skjul på at alt handler om sex, utseende, kropp, fyll og fest. Ærlig-tv, altså. Ikke noe «det er bare et spill» eller alliansesnakk. Ingen utstemming eller pengepremie. Bare heisaferie med en ipad som forteller hvem som skal date hvem og hva som skal skje. Men så dukker deltakernes ekser opp.

Kjærester, Tinder-dater og one night stands. Klart det blir drama og sterke følelser av sånt.

Og dette vet selvsagt deltakerne før de melder seg på. Og selv om begge er russefest for 20-åringer, får «Ex on the Beach» «Paradise Hotel» til å framstå som et jovialt kaffeslabberas.

Den store kjønnsforskjellen

«Ex on the beach» viser en karikatur av en kjønnsrollekultur som vi også aner i hverdagslivet, men som vi nok hadde håpet var utdøende. Én etter én ankommer de åtte lettkledde, vakre unge guttene og jentene stranden. Etter en halv episode har følgende bilde tegnet seg etter det vi har sett og hørt:

Jentene synes at en attraktiv gutt er muskuløs, høy, tatovert, har fint fjes og er brun. Men ikke «fuckboys» (gutter som bare er ute etter sex).

Guttene synes at en attraktiv jente er sexy, har store pupper (gjerne silikon), fin rumpe, fint fjes, er slank og brun. Men de må ha noe i hodet også.

Guttene søker sammen og blir kompiser. Mål med oppholdet: Feste, tøffe seg for de andre guttene, og å få pult.

Jentene måler hverandre opp og ned, vurderer hvem som er penest. Søker sammen to og to. Baksnakkingen er raskt i gang. Mål med oppholdet: Feste, flørte, kapre den kjekkeste gutten. For det er jo en bekreftelse på at en er den peneste, og derfor verd å elske.

Å være deltaker her er et eldorado for de ekstremt ekstroverte, de som elsker å by på hele seg foran et kamera, i en verden der egenverdien måles i antall følgere på Instagram, likes, komplimenter og respons fra det motsatte kjønn.

Likes og nettroll

Når serien er sendt på tv, er de blitt kjendiser for en stund. Blir intervjuet og invitert, blir kjent med andre kjendiser. Noen har fått seg blogg der de i sponsede antrekk og mascara forteller «alt». De har fått haugevis med følgere og likes. Men også netthat. Troll som sier at de er falske, dumme - og stygge. Hva tror du svir mest?

«Ex on the beach» er det endelige beviset på at et vakkert utseende verken garanterer jenter god selvfølelse eller lykke.

Født pene, men ikke nok

For disse jentene var pene i utgangspunktet. Men altså ikke pene nok til at de var fornøyde og glade i seg selv. For det var alltid noen som var penere. Så de kjøpte seg mer skjønnhet. Men fortsatt var de ikke pene nok til å tåle sammenlikning med for eksempel The Kardashians. De kjøpte mer. Så valgte drømmeprinsen en jente som var hyggeligere, yngre, morsommere - eller penere. Og så var det noen sa «alt er jo fake på deg. Du ser helt lik ut som alle andre».

Da faller de sammen i fortvilelse, disse smellvakkert oppussede jentene. Viser hvor maktesløse de er når en har satset alt på beundring og misunnelse i andres blikk.

Hvor lett det er å få makt over dem gjennom å øse ut komplimenter - eller la være. Og at det vakre skallet er et fengsel for en desperat kjempende sjel, som uansett er dømt til å tape kampen om skjønnhetstronen til slutt.

Skjønnhet er viktigst

Nei, alle ikke er pene etter skjønnhetsidealene som gjelder nå. Alle er heller ikke flinke i idrett, skoleflinke, flinke til å synge eller spille sjakk.

Men hører vi om noen som blir deprimerte og får ødelagt selvbildet når de ser veltrente idrettsutøvere bli hyllet? Nei. Som roper om at nå må de forby sportssendinger, for de kan føre til spiseforstyrrelser og dårlig selvfølelse? Nei. Slikt er reservert for det viktigste: skjønnheten.

Hvorfor? Kanskje vet de at idretts- og skoleprestasjoner krever slit, forsakelse og talent. Men skjønnheten, blir vi fortalt i blogger, blader og reklame, er innenfor rekkevidde for den som vil og har råd: Selvbruning, sminke, plastikkirurgi, løshår, løsnegler, løsvipper, rumpeinnlegg, brystinnlegg, hårfarge, rynkeglattere og leppefillere gjør susen.

At skjønnhet er det aller viktigste talentet en jente kan få tildelt, er ikke noe nytt. Det er hundrevis av år med tradisjoner om at den peneste jenta får den sterkeste og rikeste forsørgeren, eller til og med selveste prinsen.

Frihet fra kroppsfengselet

Kanskje har det gått for kort tid i kvinnekampens historie til at vi har fått ristet den vissheten, og hangen til alltid å måle oss selv mot det uoppnåelige, ut av X-kromosomene våre og tatt inn ny visshet: at vi ikke trenger å konkurrere om de mest attraktive hannene på gamle dagers vis.

Vi kan forsørge oss selv, og velge mann selv. Og vi kan velge selv hvilke rollemodeller vi skal ha.

Frigjøring, heter det. Og frihet. Om du blir så fortvilet over å se at andre er penere, flinkere og rikere i blogger, blader og sosiale medier, står du også fritt til å velge vekk disse kildene. Og heller velge ting som gjør at du føler deg glad og fornøyd.

Nei, alle er ikke vakre, men alle kan være flinke til noe. Å være hyggelige mot andre, for eksempel.